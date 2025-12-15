Păzea, Craiova! AEK Atena e într-o formă extraordinară: 10 victorii în 11 meciuri și 5-0 în ultima etapă

Păzea, Craiova! AEK Atena e &icirc;ntr-o formă extraordinară: 10 victorii &icirc;n 11 meciuri și 5-0 &icirc;n ultima etapă Superliga
SPORT.RO
AEK Atena, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League, traversează o formă extraordinară. Echipa lui Răzvan Marin a strâns 10 victorii în ultimele 11 partide oficiale.

Duminică, în runda a 14-a din Superliga Greciei, AEK Atena a spulberat Panetolikos, în deplasare, scor 5-0. Cu Răzvan Marin titular și înlocuit în minutul 68, echipa lui Marko Nikolic a înscris prin Pineda (26'), Joao Mario (34'), Ljubicic (62', 65') și Chrysopoulos (77').

Pentru AEK a fost a opta victorie consecutivă în toate competițiile. Echipa din capitala Greciei a pierdut ultima oară pe 26 octombrie - duelul de campionat cu Olympiacos, scor 0-2.

Datorită formei excelente, AEK se află pe locul 2 în Grecia, cu 34 de puncte, doar unul sub liderul Olympiacos.

Pentru AEK Atena urmează duelul cu Universitatea Craiova, joi, de la ora 22:00, în ultima rundă din faza principală Conference League. Grecii stau bine și în această competiție - locul 4, cu 10 puncte și șanse bune de a încheia în top 8 și de a obține calificarea directă în optimi.

  • 2,34 este media punctelor pe meci obținută de Marko Nikolic, antrenorul sârb numit în vară de AEK Atena.

Craiova s-ar putea menține în top 24 chiar și cu un eșec la Atena

Craiova s-ar putea menține în primele 24 chiar și cu un eșec contra lui AEK Atena, joia viitoare. Vor conta foarte mult rezultatele echipelor aflate sub cea a lui Coelho, precum Lincoln Red Imps, KuPS, Zrinjski sau Breidablik.

Football Meets Data o cotează acum pe Universitatea Craiova cu 95,3% șanse de calificare în play-off-ul pentru optimi și prezintă cei mai probabili adversari, împerecherea urmând să se facă la fel ca la Europa League.

  • NK Celje (Slovenia) - 13,7% (acum pe locul 12)
  • AZ Alkmaar (Olanda) - 11% (acum pe locul 13)
  • Rakow (Polonia) - 9,2% (acum pe locul 3)
  • Fiorentina (Italia) - 8,8% (acum pe locul 11)
  • Samsunspor (Turcia) - 7,3% (acum pe locul 5)

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din play-off-ul pentru optimile Conference League este programată pe 16 ianuarie, iar meciurile din această fază se vor juca pe 19 februarie (turul) și 26 februarie (returul).

