Păzea, Craiova! AEK Atena e într-o formă extraordinară: 10 victorii în 11 meciuri și 5-0 în ultima etapă

AEK Atena, formă extraordinară înaintea partidei cu Universitatea Craiova

Duminică, în runda a 14-a din Superliga Greciei, AEK Atena a spulberat Panetolikos, în deplasare, scor 5-0. Cu Răzvan Marin titular și înlocuit în minutul 68, echipa lui Marko Nikolic a înscris prin Pineda (26'), Joao Mario (34'), Ljubicic (62', 65') și Chrysopoulos (77').



Pentru AEK a fost a opta victorie consecutivă în toate competițiile. Echipa din capitala Greciei a pierdut ultima oară pe 26 octombrie - duelul de campionat cu Olympiacos, scor 0-2.



Datorită formei excelente, AEK se află pe locul 2 în Grecia, cu 34 de puncte, doar unul sub liderul Olympiacos.



Pentru AEK Atena urmează duelul cu Universitatea Craiova, joi, de la ora 22:00, în ultima rundă din faza principală Conference League. Grecii stau bine și în această competiție - locul 4, cu 10 puncte și șanse bune de a încheia în top 8 și de a obține calificarea directă în optimi.

