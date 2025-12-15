Turcii îl „îngroapă“ pe starul României, spre disperarea lui Lucescu: a ajuns să „rupă“ banca, iar cota sa s-a făcut praf

Sport.ro a prezentat aici drama fotbalistică a lui Nicolae Stanciu (32 de ani). Din păcate, fostul căpitan al tricolorilor nu e singurul om important al naționalei care traversează o criză prelungită. Fix în aceeași situație e și Valentin Mihăilă. Doar că acesta n-a eușat, în Serie A, un campionat de Top 5, ci în Superliga turcă, la o formație mediocră, Rizespor!

Semne rele are noul an care se apropie! Pentru că internaționalii români, cei cu vechime, au început să iasă din circuitul primei reprezentative, iar asta pentru că sunt ca și inexistenți la cluburile lor.

Mihăilă, „omul invizibil“ la Rizespor

Prăbușirea lui Mihăilă e cu atât mai șocantă cu cât, în sezonul trecut, el evolua, la Parma, în Serie A! Ce-i drept, și aici începuse să iasă din prim-plan, iar asta sub comanda unui conațional, Cristi Chivu. Probabil, de aceea, când l-a dus, la Rizespor, Ioan Becali l-a și avertizat, în public: „Parma a vrut să economisească următorii ani de contract, plus că a luat de la Rize o sumă importantă. Parma a recuperat peste 5 milioane, pentru un jucător care nu a dat maximum. Sperăm să dea acum totul la Rizespor“.

Problema e că Giovanni a vorbit, Giovanni a auzit! Pentru că, în Turcia, Mihăilă și-a continuat declinul. Încă înainte de ultimele partide ale României, în preliminariile CM 2026, cu Bosnia (1-3) și cu San Marino (7-1), internaționalul român ajunsese să facă tușa, la Rizespor. După revenirea de la partidele tricolorilor – cu San Marino, Lucescu l-a trimis în tribune! – Mihăilă chiar că a dispărut de la Rizespor.

De la 23 de noiembrie încoace, ocupanta locului 11 în Superliga turcă a disputat un total de cinci meciuri. În aceste partide, Mihăilă a jucat o singură dată, în cupă, cu divizionara secundă, Pendikspor, meci în care a dat un gol și o pasă de gol, într-o victorie cu 6-1. În rest, românul a fost lăsat în afara lotului într-un meci, iar în trei rânduri a rămas pe bancă!

Pe fondul prăbușirii sale fotbalistice, s-a ales praful și de cota lui Mihăilă. În iunie 2021, el valora 8,5 milioane de euro. Astăzi, el e cotat la doar 3 milioane de euro de transfermarkt.com.

