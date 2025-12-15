Supercupa Italiei, pe VOYO în perioada 18-22 decembrie

La Supercupa Italiei din acest an vor participa Napoli (campioana en-titre din Serie A), Bologna (câștigătoarea ultimi ediții din Cupa Italiei), Inter Milano (locul 2 în precedenta ediție de Serie A) și AC Milan (finalista precedentei ediții de Cupa Italiei).



Toate meciurile se vor disputa pe King Saud University Stadium, arenă din Riad, Arabia Saudită, pe care Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, își desfășoară de obicei meciurile de pe teren propriu.



În semifinale, Napoli va înfrunta AC Milan, iar Bologna se va duela cu Inter Milano. În caz de egalitate după 90 de minute, se va trece direct la loviturile de departajare. Cele două câștigătoare se vor întâlni ulterior în finală.



Programul din Supercupa Italiei, LIVE pe VOYO



Joi, 18 decembrie, ora 21:00: Napoli - AC Milan

Vineri, 19 decembrie, ora 21:00: Bologna - Inter Milano

Luni, 22 decembrie, ora 21:00: Finala



Cristi Chivu: "Vrem să câștigăm trofeul"



Duminică seară, după ce a învins Genoa (2-1) și a urcat cu Inter pe primul loc în Serie A, Cristi Chivu a vorbit și despre următorul obiectiv - câștigarea Supercupei Italiei. Ar fi primul trofeu pentru antrenorul român la nivel de seniori.



"Vom continua să muncim pentru că ne așteaptă o competiție importantă pe care vrem să o tratăm așa cum se cuvine. Vom da tot ce avem mai bun pentru că ne dorim să câștigăm trofeul", a spus Cristi Chivu, înaintea competiției găzduită de Arabia Saudită.

