Becali trebuie sa bage mana in buzunar! Iftime a anuntat pretul lui Chindris: SUMA FABULOASA pentru marea dorinta a patronului FCSB

Gigi Becali a pus ochii pe Andrei Chindris de la FC Botosani. Patronul FCSB vrea sa-l aduca pe tanarul de 20 de ani la echipa sa, avand in vedere ca are nevoie de un inlocuitor pentru Planic, in cazul in care sarbul paraseste formatia ros-albastra.

Chindris este unul dintre cei mai promitatori fundasi romani.

Totusi, relatiile dintre FCSB si FC Botosani s-au inrauitatit in ultima vreme. Chiar daca pana acum tranzactiile intre cele doua echipe erau la ordinea zilei, Valeriu Iftime s-a suparat pe Becali si a anuntat ca nu va mai vinde asa usor jucatori la FCSB.

Totul a pornit de la o clauza "abuziva", dupa cum a numit-o patronul Botosaniului, pe care Becali a stipulat-o in contractul de transfer al lui Mihai Roman inapoi la echipa moldoveana. Potrivit acelei clauze, Roman nu are voie sa joace in meciurile directe dintre cele doua echipe.

Avand in vedere acest scandal, Iftime e hotarat sa nu-l lase pe Chindris sa plece asa usor.

3 milioane de euro trebuie sa le dea Becali celor de la Botosani daca il vrea pe Chindris. Anuntul a fost facut de Iftime dupa meciul direct de sambata seara, incheiat 2-0 in favoarea FCSB-ului.

"Daca imi da 3 milioane pe Chindris il dau.

Noi in seara asta am fost mici, echipa de provincie. Ei ne-au batut smechereste. Coman e un super fotbalist. Arbitrul, subtire... ca si FC Botosani.

Cu FCSB nu am nicio discutie pentru Chindris. Andrei sper sa se tina bine, pentru ca trebuie sa joace. M-a intrebat domnul Becali acum vreo luna cand nu era asa de cunoscut si i-am zis <Lasa-l, domnule, sa creasca!>", a spus Iftime dupa meciul Botosani - FCSB.