EXCLUSIV | Transferul lui Chindris la FCSB se negociaza in aceste momente! Ce suma ofera Becali si ce salariu ar putea avea fotbalistul

Transferul lui Chindris la FCSB se negociaza in aceste momente.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, negociaza in aceste momente cu Valeriu Iftime transferul fundasului Andrei Chindris (21 de ani).

Potrivit surselor www.sport.ro, Becali ofera 550.000 de euro pentru transferul fotbalistului de la FC Botosani. Valeriu Iftime ar vrea pe langa aceasta suma si anumite procente pentru un transfer ulterior, plus o alta suma daca Chindris va ajunge la nationala. Daca transferul se va realiza, iar cele doua parti vor bate palma, salariul pe care Chindris l-ar incasa la vicecampioana Romaniei dupa pandemia de coronavirus se ridica la 10.000 de euro pe luna.

Chiar daca acum trei zile, Valeriu Iftime a spus ca nu este de acord sa il vanda pe Chindris in schimbul a 400 de mii de euro cat oferise Becali initial, se pare ca cei doi s-au pus din nou la masa negocierilor.

"Va spun sincer ca apreciez faptul ca Gigi Becali are taria sa mai faca si oferte financiare pentru transferuri in aceasta perioada. Nu am auzit vreun alt patron din Liga 1 sa ofere sume de bani pentru achzitii de jucatori tocmai acum, dar totusi Chindris este netransferabil.

Nu pot sa zic ca suma oferita de Gigi Becali in plina pandemie de COVID-19 este mica sau mare fiindca vreau sa vad incotro se vor indrepta lucrurile. Din pacate, nu stim cum vom termina acest campionat si in ce conditii", a declarat Valeriu Iftime.