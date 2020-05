Gigi Becali, cale libera la transferul VISURILOR! Anuntul facut de Valeriu Iftime despre Chindris: "Am vorbit cu impresarul lui!"

"Telenovela" Chindris continua in urma ultimelor declaratii ale lui Valeriu Iftime.

Gigi Becali isi doreste sa il transfere pe Andrei Chindris de la Botosani de un an, iar in aceasta vara transferul s-ar putea realiza. Desi a incercat in mai multe randuri sa negocieze cu patronul moldovenilor, Valeriu Iftime si a fost refuzat de fiecare data, se pare ca cei doi se vor pune din nou la masa negocierilor.

Intr-un interviu pentru Fanatik, Valeriu Iftime a afirmat ca a discutat cu impresarul fundasului, Florin Vulturar, pentru a relua negocierile cu patronul FCSB, care a declarat pentru PRO X ca ultima suma oferita pentru Chindris este 480.000 de euro.

"Am vorbit cu Florin (n.r Vulturar), impresarul care s-a ocupat de negocierile cu FCSB pentru Andrei Chindris, sa reia acum discutiile cu Gigi Becali pentru transfer.

Din punctul meu de vedere exista deschidere totala. Am discutat de asemenea si cu jucatorul, care e acasa si asteapta reluarea antrenamentelor. Am vorbit acum cateva ore si mi-a spus si punctul lui de vedere.

Andrei, care e un baiat cu capul pe umeri, m-a intrebat daca vreau neaparat sa plece sau sa mai asteptam pana la vara. I-am spus ca eu nu oblig pe nimeni sa plece, mai ales ca el se simte foarte bine la Botosani. A ramas ca dupa 15 mai probabil o sa imi spuna ce alege, iar daca va fi cazul va discuta si el cu Gigi Becali. Momentan, cheia transferului lui Andrei Chindris este doar la Andrei Chindris", a declarat Valeriu Iftime pentru Fanatik.

"Mi s-a spus ca primesc o oferta de minimum un milion de euro in vara!"

Patronul lui Botosani a vorbit despre faptul ca i s-a promis o oferta mult mai mare pentru fundasul de 21 de ani.

"Nu stiu ce sa mai cred, pe unii nu-i cunosc, insa vin non-stop cu promisiuni. Au fost doi care au spus ca-mi vor aduce in aceasta vara oferta de minim 1 milion de euro din Spania sau Germania pentru Andrei.

Ba au mers si mai departe si erau gata sa-mi achite 100.000 de euro avans ca sa nu-l dau pe Chindris in alta parte. Bineintels ca le-am refuzat avansul, piata e deschisa si astept sa vad decizia baiatului", a adaugat patronul lui Botosani.