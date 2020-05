"Fara indoiala, asta ar putea conta!" Motivul pentru care Chindris l-a pus pe Becali pe hold! De ce a picat pentru moment transferul fundasului! Anunt de ultim moment facut de Iftime

Andrei Chindris a refuzat sa se transfere la FCSB.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit despre transferul lui Chindris la FCSB si spune de ce fundasul refuza sa mearga la ros-albastri in acest moment. Acesta spune ca fotbalistul vrea sa mai astepte pana la vara, iar dupa va lua o decizie.

"Fara indoiala, ca faptul cum trateaza Becali jucatorii poate reprezneta un punct pentru care fotbalistii refuza sa vina la FCSB. In cauzl lui Chindris nu cred ca e asta, nu stiu ce sa spun. El a spus ca vrea sa mai astepte. De data asta, eu am spus, sunt in principiu de acord cu oferta pe care a oferit-o Becali. Eu nu pot sa il fortez sa plece, nu am fortat niciun jucator sa faca asta. El mi-a spus ca vrea sa astepte pana in vara, nu se grabeste.

Acum daca s-a blocat calea la FCSB, nu mai fac valuri sa creez impresii. Si din Portigalia m-a intrebat cineva de Chindris. Impresarul lui si oamenii care il suna ii spun sa mai stea pana in vara. Poate sa fie si FCSB, dar in vara. El mi-a spus ca ar vrea sa se valorizeze el pe el, sa isi masoare capacitatile, e prima oara cand jucam in play-off, jucam cu cele mai bune echipe din campionat. Asa cum il stiu eu pe Andrei, el nu e dupa bani. El vrea doar sa joace fotbal, el crede ca poate juca la echipe care il pot lansa in fotbalul european", a declarat Valeriu Iftime, la PRO X.