Vicecampioana a fost zdrobită de Oțelul, 4-1 la Galați în etapa a șaptea a Superligii, într-un meci în care defensiva lui Mandorlini, Rus și Hoban s-a făcut de râs și a continuat prestația lamentabilă din Suedia. Văzută drept o pretendentă la titlu la startul sezonului, CFR alunecă ușor și sigur spre statutul de echipă de pluton a Superligii și bate recorduri nedorite. Duminică după-amiază, a încasat patru goluri de la Oțelul lui Laszlo Balint și a atins cifre halucinante: șase meciuri consecutive fără succes și 21 de goluri primite! Total la care ajungea doar la finalul sezonului în anii de vârf ai lui Dan Petrescu. Repriza care a adâncit criza Rămasă fără omul care a ținut-o pe linia de plutire și a transformat-o în forța dominantă a fotbalului românesc, trupa ardeleană a mers la Galați cu gândul de a lăsa în spate un 2-7 de tristă amintire cu Hacken în turul play-off-ului Conference League. Cu noul antrenor Andrea Mandorlini în tribune, cu "secunzii" Adrian Rus și Ovidiu Hoban pe bancă, dar fără Louis Munteanu, lăsat în afara lotului. Șocul programat după demisia lui SuperDan nu a venit, în special pentru că CFR a părut blocată în coșmarul de la Goteborg, incapabilă să se trezească și să strângă rândurile în fața unei echipe care a prins o zi excelentă în plan ofensiv. Începută bine, cu unele momente ofensive promițătoare ale lui Postolachi, Sfaiț și Korenica, prima parte a devenit una catastrofală în minutul 26, când Leo Bolgado a pasat inexplicabil la o lovitură liberă de pe șase metri și i-a permis lui Patrick Fernandes să deschidă scorul.



Oțelul - CFR 4-1 Foto: Sport Pictures

Ce începe prost continuă și mai prost. E deviza de care CFR nu se poate desprinde în această perioadă a sezonului și pe care a respectat-o cu sfințenie și la Galați. Reculul de după încasarea golului nu s-a produs nici el, blocajul mental a continuat și s-a adâncit în minutul 45, când tot Patrick Fernandes a făcut 2-0 cu un șut frumos. O fază cât o mie de explicații Cu nouă goluri încasate într-un meci și jumătate, staff-ul tehnic a încercat, la pauză, să dreagă ce mai era de dres. Tânărul Biliboc i-a luat locul lui Postolachi, Fică a intrat în cel al lui Kresic, iar decizia a fost cum nu se poate mai proastă. În loc să-l scoată pe gafeurul Bolgado, CFR-iștii i-au oferit acestuia șansa de a compromite definitiv meciul: pumn aplicat lui Kazu la o fază fixă, intervenție VAR și cartonaș roșu în minutul 50. O definiție clară a stării de spirit din vestiarul clujean, dominat de dezamăgire, frustrare și o furie care iese la suprafață pe fondul nereușitelor constante. Și cum poate fi altfel când încasezi lovitură după lovitură? Avea să fie loc și de mai rău pentru linia de apărare amuzantă a fostei campioane. În minutul 55, Fernandes a câștigat clar un duel cu Abeid, a marcat pentru 3-0 cu o finalizare pe lângă Hindrich și a scos în evidență cu o ușurință debordantă slăbiciunile unor fotbaliști care și-au pierdut busola și care nu o mai găsesc. De notat este că vârful Oțelului nu marcase de peste un an într-un meci oficial, dar a părut de neoprit în fața unor fundași obișnuiți, deja, să primească gol la aproape fiecare acțiune periculoasă a adversarului. Două minute de fotbal, apoi înapoi în penibil! Când cărțile erau deja făcute și Laszlo Balint începea să-și odihnească titularii, CFR-ul a trăit și două minute de fotbal jucat așa cum trebuie la Galați. Korenica (71) a redus diferența după o greșeală personală a lui Kazu și o acțiune individuală finalizată frumos, apoi Djokovic (72) a avut șansa de a relansa meciul, însă a șutat violent direct în Iustin Popescu.



Tentativa de revenire la viață a clujenilor a durat puțin și a lăsat până la urmă locul unei imagini mult mai aproape de adevăr decât golul lui Korenica și ocazia lui Djokovic. Și nu a fost nevoie de prea mult efort din partea adversarului, pentru că Hindrich (76) s-a încăpățânat să nu degajeze simplu o minge venită de la Abeid, Bană l-a deposedat și a înscris pentru 4-1. Restul meciului a fost greu de urmărit pentru patron, antrenor și fani. Din echipă care sperie, CFR a ajuns un sparring partner pentru Oțelul Galați, ai cărei fani au terminat meciul sărbătorind în mod ironic fiecare pasă reușită a favoriților. La final de august 2025, CFR-ul e departe de planul pus pe hârtie de Ioan Varga la startul sezonului. Grupele europene sunt compromise, Louis Munteanu nu a adus zeci de milioane de euro în conturile clubului, Dan Petrescu e istorie, iar fotbaliștii se confruntă cu o depresie fotbalistică pe care Andrea Mandorlini e nevoit s-o trateze repede pentru a repune pe șine locomotiva deraiată.

