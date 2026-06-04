Criza pe care o vede Sorana Cîrstea în țară și mesajul pe care îl transmite generației tinere, după rezultatul de la Roland Garros

Criza pe care o vede Sorana Cîrstea în țară și mesajul pe care îl transmite generației tinere, după rezultatul de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea a notat una dintre marile probleme ale țării, dar speră să ajute la rezolvarea ei.

TAGS:
Tenis WTAgenerația tânărăsportRoland Garros 2026Sorana CirsteacrizaRomania
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a demonstrat prin fapte că declarația sa, repetată în mai multe rânduri, poate fi adevărată: „visurile și ambițiile nu au dată de expirare.”

În 2026, ultimul an al carierei de două decenii petrecute în tenisul profesionist, i-a adus Soranei Cîrstea satisfacția primului titlu WTA cucerit în România.

Sorana Cîrstea încurajează noua generație la seriozitate și disciplină

Câștigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea nu s-a mulțumit cu atât și a reușit să învingă numărul unu mondial, Arina Sabalenka, de la 0-1 la seturi, pe zgura de la Roma.

Semifinala atinsă în capitala Italiei a fost confirmată de Sorana Cîrstea printr-un sfert de finală conturat în turneul de mare șlem de la Roland Garros, a treia calificare a carierei în faza ultimelor opt jucătoare ale unei întreceri majore.

În postura optimă de a oferi sfaturi, Sorana Cîrstea a transmis un mesaj generației tinere, pe care o încurajează să fie serioasă și disciplinată, deoarece eforturile susținute în carieră ajung să fie răsplătite.

„Să continue să muncească și să fie serioși, disciplinați. Să încerce să se concentreze pe carieră, pentru că merită. Toate aceste lucruri care vin mai târziu în viață sunt frumoase,” a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea pentru tinerii din România.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rg 2026 10
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Criza văzută de Sorana Cîrstea în România: „Nu mai avem sport de masă.”

Prin performanța atinsă la Roland Garros, Sorana Cîrstea speră să inspire copii din România. Vrea să vadă mai mulți practicanți ai oricărui sport, nu doar ai tenisului, însă vede o problemă reală de infrastructură care ar putea sta împotriva acestor visuri.

„Normal că mă îngrijorează, și nu doar situația din tenis, ci în sport, în general. Cred că e o criză în toate sporturile.

Nu mai avem sport de masă și este foarte complicat, în ziua de azi, să faci sport de performanță - nu doar pentru părinți, ci și din punct de vedere logistic.

Nu este ceva peste care să trec foarte ușor, dar sper, cu aceste rezultate, să ambiționez copiii să își dorească să facă sport; nu știu dacă e tenis, gimnastică, atletism sau înot, dar emoțiile pe care ți le dă sportul sunt speciale și nimic din viața de zi cu zi nu ți le poate da,” a declarat Sorana Cîrstea, la întoarcerea în țară de la Paris.

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