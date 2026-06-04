Criza pe care o vede Sorana Cîrstea în țară și mesajul pe care îl transmite generației tinere, după rezultatul de la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a demonstrat prin fapte că declarația sa, repetată în mai multe rânduri, poate fi adevărată: „visurile și ambițiile nu au dată de expirare.”

În 2026, ultimul an al carierei de două decenii petrecute în tenisul profesionist, i-a adus Soranei Cîrstea satisfacția primului titlu WTA cucerit în România.

Sorana Cîrstea încurajează noua generație la seriozitate și disciplină

Câștigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea nu s-a mulțumit cu atât și a reușit să învingă numărul unu mondial, Arina Sabalenka, de la 0-1 la seturi, pe zgura de la Roma.

Semifinala atinsă în capitala Italiei a fost confirmată de Sorana Cîrstea printr-un sfert de finală conturat în turneul de mare șlem de la Roland Garros, a treia calificare a carierei în faza ultimelor opt jucătoare ale unei întreceri majore.

În postura optimă de a oferi sfaturi, Sorana Cîrstea a transmis un mesaj generației tinere, pe care o încurajează să fie serioasă și disciplinată, deoarece eforturile susținute în carieră ajung să fie răsplătite.

„Să continue să muncească și să fie serioși, disciplinați. Să încerce să se concentreze pe carieră, pentru că merită. Toate aceste lucruri care vin mai târziu în viață sunt frumoase,” a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea pentru tinerii din România.