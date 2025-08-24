Tehnicianul român a anulat o hotărâre a clubului, anunță mondosportivo.it, și a schimbat în ultimul moment soarta atacantului Mehdi Taremi, un nume important din lotul vicecampioanei Europei.



După un sezon 2024-2025 încheiat cu dezamăgiri, locul secund în campionat și finala Ligii Campionilor pierdută în fața lui PSG, Inter a intrat într-o nouă eră. Simone Inzaghi a plecat în Arabia Saudită, iar pe banca tehnică a fost instalat Cristi Chivu, fostul mare fundaș revenind la club pentru a conduce o adevărată revoluție.



Revenire de situație pentru Taremi



Una dintre primele probleme de pe biroul lui Chivu a fost situația lui Mehdi Taremi. Atacantul iranian, sosit în această vară liber de contract de la FC Porto, a ratat întreaga perioadă de pregătire alături de noii săi colegi și nu a jucat în niciun meci amical.



Din cauza întârzierii cu care s-a alăturat lotului, Taremi a fost considerat nepregătit din punct de vedere fizic și tehnic. Planul inițial al conducerii și al staff-ului medical era ca atacantul să urmeze un program personalizat de recuperare și să se antreneze o perioadă cu echipa Under 23, pentru a ajunge la nivelul celorlalți jucători.



Totuși, Chivu a intervenit personal și a anulat această decizie. Tehnicianul român a hotărât că, în ciuda dificultăților evidente, Taremi nu va fi trimis la echipa secundă, ci se va alătura imediat grupului de la prima echipă. Chivu consideră că cea mai rapidă metodă de integrare a iranianului este să "respire" de la început atmosfera din Serie A și să se dueleze la antrenamente cu viitorii săi colegi de pe teren, chiar dacă viitorul său la club nu este încă pe deplin clarificat.

