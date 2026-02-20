GALERIE FOTO Sinner mai pierde un meci și admite că e „în criză”. Alcaraz, mare favorit la Doha, după ce a trecut „testul focului” în sferturi

Jannik Sinner, eliminat de cel mai bun tenismen ceh, în vârstă de 20 de ani. Carlos Alcaraz, mare favorit la câștigarea titlului ATP 500 de la Doha.

Andrey Rublev, cu Stefanos Tsitsipas, respectiv Arthur Fils, cu Jiri Lehecka, nu s-au chinuit atât de mult, pe terenul de tenis, pe cât au făcut-o Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, cu deznodăminte diferite, în sferturile de finală ale competiției ATP 500 de la Doha.

Număr unu mondial și proaspăt câștigător al Openului Australian, în premieră, Carlos Alcaraz a reușit o revenire de la 0-1 la seturi împotriva impunătorului rus, Karen Khachanov, pe care l-a depășit abia în 2 ore și 28 de minute, scor 6-7 (3), 6-4, 6-3.

Jannik Sinner, învins de Jakub Mensik, tânărul ceh care l-a bătut și pe Novak Djokovic, în finala de la Miami din 2025

În meciul care a închis ordinea de zi, italianul Jannik Sinner a jucat tot trei seturi, dar meciul s-a încheiat cu al doilea eșec suferit în 2026, după înfrângerea care i-a fost administrată de Novak Djokovic, în semifinalele întrecerii de mare șlem din Australia.

La 20 de ani, cehul clasat pe locul 16 în lume - care l-a învins pe Novak Djokovic în două tiebreak-uri, în finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, din 2025 -, l-a împins pe Jannik Sinner în ceea ce elevul lui Cahill numește ca fiind „o mică criză de formă.” Sinner nu mai pierduse un meci pe hard în fața unui jucător din afara top 10 ATP, din 2023 încoace, notează Bastien Fachan.

7-6 (3), 2-6, 6-3 s-a impus Jakub Mensik, în detrimentul lui Jannik Sinner, după 2 ore și 13 minute, iar, în semifinalele competiției, Mensik va fi favorit în duelul cu Arthur Fils (40 ATP).

Carlos Alcaraz va primi replica unui alt jucător din Federația Rusă, Andrey Rublev (14 ATP).

Despre ce criză vorbește Jannik Sinner, după al doilea eșec al anului

„Fiecare jucător experimentează suișuri și coborâșuri. Am avut doi ani incredibili, iar acum mă regăsesc într-o mică scădere de formă, dar nu e ceva care mă îngrijorează.

Știu că pot juca tenis ma ibun, chiar dacă Jakub a jucat și a servit foarte bine. Cu toții avem oscilațiile noastre, în această meserie, așa că nu sunt preocupat.

E normal să trecem și prin perioade mai grele. Le-am mai traversat și în trecut. Știu cum să revin. Sunt foarte calm și sigur că munca va da roade. Rezultatele vor veni. Poate că nu la Indian Wells, dar munca va oferi rezultate. E în regulă,” a declarat Jannik Sinner după meci, potrivit Punto de break, încredințat că lanțul de eforturi care l-a adus aici poate fi replicat, în viitorul apropiat.

