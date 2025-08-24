La pauza meciului, tabela de scor arăta 0-0. Gigi Becali a ordonat să fie efectuate nu mai puțin de trei schimbări la pauza jocului.

Ce schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu FC Argeș

Darius Olaru, Denis Alibec și Siyabonga Ngezana nu au mai ieșit de la vestiare. În locul lor, pe teren au fost introduși Mamadou Thiam, Dennis Politiic și Mihai Popescu.

Pentru Mamadou Thiam, este partida de debut la FCSB. Transferul atacantului de la U Cluj a fost oficializat în urmă cu doar câtevaa zile. Gigi Becali l-a cedat în schimbul său pe Andrei Gheorghiță și a plătit și 50.000 de euro.

