Hacken, adversara CFR-ului în play-off-ul Conference League, a surclasat-o pe IFK Vaernamo cu scorul de 5-1, duminică, în deplasare, în etapa a 21-a a campionatului Suediei.

Golurile echipei din Goeteborg au fost reuşite de Silas Andersen (3), Isak Brusberg (26), John Dembe (54) şi Adrian Svanbaeck (80, 90+2). Pentru ''lanterna roşie'' din Allsvenskan a înscris Noah Shamoun (28), potrivit Agerpres.

Hacken a evoluat în formula:

Etrit Berisha - Julius Lindberg, Harry Hilvenius, Olle Samuelsson (Marius Lode, 59), Sigge Jansson - Samuel Leach Holm, Silas Andersen - Pontus Dahbo (Simon Gustafson, 46), Isak Brusberg (Adrian Svanbaeck, 46), Danilo Al-Saed (Severin Nioule, 62) - John Dembe.

Hacken a dispus de CFR Cluj cu 7-2, joi, la Goeteborg, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

Meciul din manşa secundă va avea loc pe 28 august, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca (ora 20.30).

