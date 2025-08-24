Partida a avut parte de o fază controversată petrecută în prima repriză și care l-a avut drept protagonist pe Siyabonga Ngezana.

Siyabonga Ngezana, iertat de eliminare?

În minutul 24, Siyabonga Ngezana a trecut ca prin minune pe lângă eliminare. La un balon aruncat în careu de Darius Olaru din lovitură liberă, Siyabonga Ngezana a încercat să înscrie cu o execuție atletică, din foarfecă.

Sud-africanul nu a nimerit balonul, însă l-a lovit cu piciorul în față pe Mario Tudose. Centralul Marcel Bîrsan i-a arătat fundașului de la FCSB doar cartonașul galben, însă piteșteni au cerut cartonaș roșu pentru Ngezana. Arbitrul nu a mers la VAR să revadă faza, iar Ngezana pe teren.

După ce a primit îngrijri medicale, Tudose a încercat să continue jocul, însă a părăsit terenul cu câteva minute înainte de finalul primului act.

