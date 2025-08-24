Lille - Monaco, în direct pe VOYO, de la 21:45! Duel spectaculos în Ligue 1

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută, iar atunci Lille s-a impus cu 2-1.

De cealaltă parte, Monaco a încheiat pe locul trei în sezonul trecut și a prins „bilet” în faza ligii din Champions League. Monegascii au început „cu dreptul” noul sezon de Ligue 1, după 3-1 cu Le Havre.

Lille a început cu un egal noul sezon din Franța, scor 3-3, în deplasare la Brest, după ce au terminat stagiunea 2024/2025 pe poziția a cincea.

Partida Lille - Monaco, din runda a doua de Ligue 1 , va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO .

Saïmon Bouabré (19 ani), de la AS Monaco la Neom SC pentru 10 milioane de euro



Văzut până de curând drept un campionat în care fotbaliștii din Europa merg doar spre finalul carierei, Arabia Saudită a început să schimbe trendul și să atragă inclusiv fotbaliști tineri. Este și cazul lui Saïmon Bouabré, care după doar 5 meciuri la prima echipă a lui AS Monaco (161 de minute jucate) s-a transferat la Neom SC.



Bouabré nu a reușit să impresioneze în puținele minute din Ligue 1, însă este descris de RMC Sport drept "unul dintre cele mai mari talente le generației sale din Franța". Jurnaliștii francezi explică și de ce au decis saudiții să investească în puștiul lui AS Monaco.



"Neom SC nu l-a ales întâmplător. Timp de câțiva ani, Saïmon Bouabré este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale din Franța. Născut pe 1 iunie 2006, la Saint-Etienne, Bouabré a început să învețe despre fotbal de la tatăl său, fost jucător amator, care i-a arătat clipuri cu Garrincha, Pelé, Diego Maradona sau Ronaldinho.



Fotbalistul născut în Coasta de Fildeș s-a alăturat academiei lui Monaco în 2021, la vârsta de 15 ani. S-a remarcat rapid la echipele de tineret prin calitățile sale de la finalizare, ușurința arătată în teren și precizia paselor.



Este un fotbalist versatil, capabil să joace ca playmaker, mijlocaș central sau chiar extremă stânga. Un pasionat de senzații tari, care încă de la o vârstă fragedă s-a mai ocupat cu BMX, dansuri hip-hop și baschet", scrie RMC Sport.

Bouabré este internațional francez U20, națională la care are 11 meciuri, un gol și trei pase decisive. A mai jucat pentru reprezentativele U16, U17, U18 și U19.

