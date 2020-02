CFR Cluj - Viitorul, LIVE TEXT de la 20:00 | Duel de FOC pentru Gica Hagi! Echipa "Regelui" este OBLIGATA sa castige pentru a ramane in cursa pentru play-off. Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul zilei dintre CFR Cluj si Viitorul pe www.sport.ro, aplicatia mobila SPORT RO si facebook.com/sport.ro.

Prima zi a etapei cu numarul 25 incepe cu un duel in forta. CFR Cluj o primeste pe Viitorul Constanta in meciul care are o miza uriasa pentru echipa lui Gica Hagi: calificarea in play-off.



Viitorul Constanta risca sa ramana afara din play-off dupa infrangerea cu Craiova, de pe teren propriu, 1-2, si este obligata sa castige duelul cu campioana Romaniei pentru a-si pastra sansele, insa misiunea pare aproape imposibila, tinand cont ca ardelenii au cel mai bun atac din Liga 1, dar si cea mai buna aparare. Au inscris 49 de goluri si au primit doar 16 in acest sezon.

CFR Cluj este liderul clasamentului cu un avans de 5 puncte, insa vine dupa remiza din deplasare cu Gaz Metan, echipa care se lupta si ea pentru un loc in play-off, alaturi de Astra, Botosani si Viitorul.

Cu toate astea, Viitorul are doua victorii in ultimele doua intalniri cu CFR, dintre care una a fost in finala Supercupei Romaniei.



Echipe probabile:

CFR Cluj: Sandomierski - Camora, Boli, Vinicius, Burca - Bordeianu - Itu, Costache, Djokovic, Deac - Omrani



FC Viitorul: Cabuz - De Nooijer, Ghita, Mladen, Boboc - Cr. Ganea, Artean, Ciobanu - Iancu, Rivaldinho, Chitu