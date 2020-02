"Lacina Traore era in copac, a venit Petrescu si l-a luat de acolo! :) Dan Petrescu a facut show la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Viitorul! Ce a spus antrenorul campioanei Romaniei

Dan Petrescu a vorbit despre partida cu Viitorul si despre situatia echipei.

CFR Cluj o va intalni maine, pe teren propriu, de la ora 20:00 pe Viitorul. Echipa antrenata de Gica Hagi are nevoie ca de aer de o victorie pentru a-si asigura prezenta in play-off. Antrenorul campioanei Romaniei, Dan Petrescu, a vorbit despre partida de maine si despre conflictul care s-a speculat ca l-a avut cu Lacina Traore. Tehnicianul neaga potentialul conflict si spune ca nimic nu este adevarat.

"Au fost si vor fi in contiuare meciuri echilibrate intre CFR si Viitorul. In acelasi timp cand am zis dupa meciul cu Medias ca un meci mai complicat nu puteam gasi, la fel spun si acum. Din pacate pentru noi, Viitorul vine aici cam cu ultima sansa aici. Daca pierde, va fi greu sa prinda play-off-ul. Va fi un meci foarte greu si complicat pentru noi. Eu sunt constient cat de greu va fi acest meci si sper ca si jucatorii sa fie la fel de constienti. Ultimul meci jucat in deplasare, in campionat, l-au castigat la Iasi. La meciul cu Craiova, scorul nu arata ce a fost pe teren. Viitorul a jucat foarte bine, a domninat. Ei au facut niste achizitii foarte bune si sunt convins ca vor juca foarte bine si la Cluj. Traore a venit din copac la CFR Cluj, in copac statea, nu a jucat de 5 ani fotbal si a venit Dan Petrescu si l-a luat. Cariera lui era terminata. Voi mai stiati ceva de Traore pana sa vina la CFR? A venit aici si a jucat fotbal si va juca in continuare.

Chiar ieri m-a sunat Lacina si m-a intrebat ce s-a intamplat mister? Ce s-a intamplat Lacina? Pai nu ati vazut in ziar?. Eu sunt foarte dur la antrenamente. Eu sunt dur cu toti. Daca eram la 40 ani, sigur luam foc, tipam. Asa i-am spus, noi nu trebuie sa ne luam dupa ziare. Va dati seama ca avem 23 jucatori de camp si joaca daoar 10. Eu trag de ei la antrenamente si e concurenta mare. Traore in continuare va avea sprijinul meu, e un jucator pe care ma bazez. Din cauza regulii U21 nu poate sa joace. La meciul cu Sevilla, daca va fi sanatos, va juca. Nu mi se pare normal ca o echipa care joaca in primavara europeana, sa nu poate sa isi bage jucatorii cei mai buni in campionat pentru a face o repetitie pentru meciul din Europa.

Toata lumea se pregateste foarte bine, dar eu vreau si mai bine. Eu stiu ca rezultatele se obtin cu munca. Meseria mea este sa scot maxim din fiecare jucator. La mine toti jucatorii au devenit mai buni. Asa s-a intamplat si cu Lacina.

Problema numarul 1 a noastra sunt terenurile de antrenament. Nu avem un teren de antrenament. Antrenamentele nu pot fi lungi. Mi-as dori niste amicale, dar cu cine sa jucam in acest moment pe vremea asta? Eu mereu la ofer conditii de 5 stele jucatorilor mele. Eu de dimineata pana seara ma gandesc unde sa fac antrenamentele", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.