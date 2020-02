Neymar si-a asigurat viitorul si a batut deja palma cu noua echipa! "Va fi un contract pe 10 ani!"

Starul brazilian e aproape de o despartire de PSG.

Desi inca nu a anuntat unde va pleca in vara, Neymar a spus ca isi doreste sa joace la Inter Miami intr-o buna zi. Mai in gluma, mai in serios, fostul international englez i-a propus lui Neymar sa semneze un contract in alb, care sa fie valabil pe 10 ani, iar brazilianul a acceptat imediat. Dialogul a avut loc intr-o emisiune a ESPN.

"O sa-ti dau o foaie pe care sa o semnezi dupa. O foaie alba, care va fi un contrat cu Miami pentru 10 ani de zile. N-o sa te platim mult, dar... Batem palma?", i-a spus David Beckham.

"Ok! Batem palma!", i-a raspuns Neymar.

"Fotbalul creste rapid in Statele Unite si cred ca este o oportunitate mare pentru americani sa aiba jucatori valorosi in campionatul lor. Gata, m-am inteles cu David, o sa fiu in cativa ani acolo. El e presedintele meu!", a completat Neymar.

David Beckham este detinatorul francizei Inter Miami, echipa urmand sa debuteze in luna martie in Major League Soccer.