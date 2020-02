ULUITOR | "Cateodata e greu sa accepti realitatea!" Un jucator de la Viitorul si-a anuntat retragerea din fotbal chiar inaintea meciului cu CFR! Anuntul momentului in Liga 1

Un jucator de la Viitorul s-a retras din fotbal la doar 27 de ani.

Echipa antrenata de Gica Hagi, Viitorul Constanta, va juca maine, 14 febraurie, de la ora 20:00 meciul impotriva celor de la CFR Cluj, in Gruia. Constantenii au nevoie foarte mare de o victorie pentru a-si asigura accedera in play-off, insa au primit o veste neasteptata. Fundasul trupei lui Hagi, Dani Lopez (27 de ani), care a ajuns la Viitorul in 2016 si a avea contract cu acestia pana in vara acestui an, a decis sa se retraga din fotbal, din cauza accidentarilor multiple pe care le-a suferit de cand a semnat cu Viitorul. Acesta a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care anunta ca se va retrage din fotbal.



"Cateodata nu este usor sa accepti realitatea si sa vedem cat noroc avem ca putem sa ne bucuram si sa facem ceea ce ne place. In urma cu doi ani am suferit o accidentare la sold si a fost nevoie de o lunga perioada de recuperare, iar aceasta accidentare m-a obligat sa renunt sa mai joc fotbal. Am suferit mai multe operatii si am facut multe ore de fizioterapie si antrenamente pentru a reveni si a-mi recupera forma, dar lucrurile nu au iesit asa cum ma asteptam. In aceasta etapa am avut norocul sa ma bazez pe oameni foarte importantni din familiea mea si pe prietenii mei.



Sunt recunoscator clubului Viitorul Constanta pentru modul in care m-a tratat si ca mi-au prelungit contracul chiar daca eram accidentat, ceva ce din nefericire in fotbal nu prea vedem foarte des. Pot sa imi iau ramas bun si de la viata de jucator dupa multi ani in care am jucat alaturi de fotbalisti mari si colegi care astazi ii pot numi "prieteni" chiar daca sunt foarte departe. Sunt fericit ca sunt aici azi si pentru sanatatea celor care ne inconjoara. Ne vedem foarte curand, pentru ca fotbalul ne va uni mereu. Multumesc", este mesajul lui Dani Lopez.

De-a lungul carierei, Dani Lopez a jucat pentru CD Masnou, Fuenlabrada, Doxa si Viitorul. Pentru trupa lui Gica Hagi, a evoluat in 38 de partide si a castigat titlul de campion cu trupa constanteana in sezonul 2016-2017.