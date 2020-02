Viitorul 2-1 Craiova | Gica Hagi, NEGRU DE SUPARARE dupa infrangerea cu Craiova! Ce spune antrenorul Viitorului despre calificarea in play-off

Infrangerea cu Craiova o lasa pe Viitorul in aer, fiind obligata sa castige de acum inainte pentru a ramane cu sanse la calificare in play-off. Desi au avut cele mai mari ocazii ale meciului, jucatorii lui Gica Hagi nu au putut sa le fructifice, iar oltenii au profitat prin Valentin Mihaila, care le-a dat lovitura de gratie printr-un contraatac construit perfect.

La finalul meciului, Gica Hagi a vorbit despre prestatia jucatorilor sai, reprosandu-le ca nu au profitat de ocaziile mari pe care le-au avut. Antrenorul Viitorului are incredere in sansele echipei de a se califica in play-off.

"Asta e fotbalul, din pacate, trebuia sa fim mai atenti la golul 2, si noi am gresit pe contraatac, am avut ocazii multe, cateodata asa e fotbalul, nu intra mingea, adversarul cand are ocazii, da gol.

Am facut meci bun, trebuia mai mult curaj, mai multa responsabilitate pentru ca urmeaza un meci greu. La faza fixa, nu s-au organizat bine si am primit gol.

Vom vedea, mai sunt doua meciuri, trece meciul asta, ne refacem si vedem ce facem. Sunt finale, una am castigat-o, una am pierdut-o, vedem ce facem. Din puncult meu de vedere, le reprosez mai multa constructie, mai multa personalitate pe faza ofensiva, s-au descurcat bine, ne-am creat situatii, dar nu le-am fructificat.

Fotbalul e facut din greseli, noi am facut ceva gresit in seara asta. Greseala a fost sa nu fim atenti la contraatacul lor, din care ne-au marcat gol.

Cum pregatim orice meci, fiecare meci il pregatesc la fel. Nu are rost sa vorbim de ce va fi cu CFR, noi trebuie sa vorbim de meciul asta, vom merge acolo increzatori, vom incerca sa castigam", a declarat Gica Hagi la finalul meciului.