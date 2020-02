Gica Hagi a fost APROAPE sa ARUNCE IN AER piata transferurilor! Viitorul, la un pas de cel mai scump transfer din istorie

Gica Hagi a fost aproape sa faca un transfer important in aceasta iarna.

Viitorul putea face cel mai scump transfer din istorie in aceasta perioada de mercato. Conform Digi Sport, Gica Hagi a vrut sa cheltuiasca o suma importanta de bani pentru a aduce la echipa un fotbalist de atac.

Alexander Jakobsen (25 ani) putea ajunge la Ovidiu. Mijlocasul ofensiv, cu cetatenie egipteana si daneza este pe placul lui Gica Hagi. Jucatorul format la juniorii lui PSV Eindhoven ar fi devenit cel mai bine platit jucator din istoria constantenilor.

Hagi facuse oferta de 100.000 de euro pentru el si un salariu lunar in valoare de 8.000 de euro, ceea ce este cu 3.000 de euro mai mult decat plafonul salarial al jucatorilor de la Viitorul.

Transferul nu s-a realizat deoarece jucatorul cerea 15.000 de euro pe luna, dublu fata de cat ii putea oferi "Regele", ceea ce l-a facut pe antrenor sa se razgandeasca si sa renunte la ideea transferului.

Cota de piata a lui Alexander Jakobsen este de 250.000 de euro, conform Transfermakrt, iar cel mai bine cotat a fost in anul 2017, cand a valorat 450.000 de euro. In ssezonul trecut, jucatorul a evoluat in campionatul Suediei, pentru echipa Kalmar FF, unde a ajuns imprumutat de la Norkoping.