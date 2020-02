"Suntem peste Craiova, Astra si Viitorul!" Aroganta sau incredere MAXIMA?! NU e CFR, nici FCSB! Un patron isi vede echipa peste cele 3

Din articol Clasamentul Ligii 1

Mai sunt doua etape din sezonul regulat al Ligii 1.

Botosani este cu un picior in play-off cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat al Ligii 1. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, spune ca obiectivul lui pentru Botosani este ca echipa sa ocupe un loc pe podium la finalul campionatului:

"Eu sper la locul trei. Daca intru in play-off, vreau locul trei. Cred ca sunt mai bun decat Astra, Viitorul si Craiova. Sunt mai bun decat ei! Nu ma pun cu FCSB-ul si cei de la Cluj. la FCSB este un management al talentelor, copiii aia au foame de rezultate. Cei de la CFR Cluj sunt foarte bine antrenati. Sunt fotbalisti buni", a spus Valeriu Iftime la digi.

Botosani este pe locul 5 in acest moment, cu 39 de puncte. In etapa urmatoare, Botosani va juca in deplasare la Sepsi, iar in ultima partida din sezonul regulat va primi vizita lui Poli Iasi.

