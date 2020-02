Iker Casillas s-a decis in privinta viitorului sau! Ce va face legendarul portar

Fotbalistul mai are contract cu Porto pana la finalul sezonului.

Iker Casillas intentioneaza sa candideze la presedintia Federatiei Spaniole de Fotbal, anunta Marca.

Portarul de 38 de ani ar fi sustinut de Liga Profesionista Spaniola, La Liga, condusa de Javier Tebas si de Asociatia Fotbalistilor Spanioli, condusa de David Aganzo.

Casillas va avea un contracandidat puternic, pe actualul presedinte al Federatiei, Luis Rubiales. Rubiales si-a inceput mandatul in mai 2018. Alegerile ar trebui sa se desfasoare in toamna acestui an, insa Rubiales a cerut ca scrutinul sa aiba loc inainte de Euro 2020.

Intr-un sondaj facut de Marca, 94% dintre fani si-au aratat suportul pentru eventuala candidatura a lui Iker Casillas.