Pigliacelli a oprit mingea pe linia portii, dar Viitorul a cerut ca golul sa fie acordat! A luat Hategan decizia corecta?

Viitorul si Craiova joaca derby-ul etapei 24.

O faza controversata a avut loc la finalul primei reprize, in prim plan fiind Rivaldinho, care a ratat ocazie dupa ocazie. Chitu l-a servit perfect pe brazilian in fata portii, dar acesta a ratat cu usurinta: mingea a ricosat din bara in Pigliacelli, portarul Craiovei reusind sa opreasca balonul in ultimul moment pe linia portii.

Viitorul a protestat, insa atat asistentul, cat si centralul Hategan au apreciat ca mingea nu a depasit in intregime linia portii.