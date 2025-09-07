CFR Cluj joacă tare! Ardelenii, gata să aducă un fotbalist cu peste 50 de meciuri în Premier League

CFR își dorește să revină pe primele poziții în Superliga! După ratarea cupelor europene, principalul obiectiv al ardelenilor a devenit câștigarea titlului.
„Feroviarii” s-au întărit serios în defensivă după aducerea lui Kurt Zouma, dar vor să o facă și în zona atacului.
Ardelenii vor să mai aducă un atacant pentru a avea postul acoperit, iar varianta câștigătoare ar putea fi un jucător cu peste 50 de meciuri în Premier League.
CFR Cluj joacă tare! Acord cu un super atacant
Este vorba despre Emmanuel Dennis, atacant nigerian care a rămas liber de contract după despărțirea de Nottingham Forest în această vară. Jucătorul de 27 de ani ar fi ajuns la un acord cu ardelenii, conform informațiilor oferite de Fanatik.ro.
Emmanuel Dennis ar urma să ajungă luni la Cluj pentru a semna contractul cu formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini.
Cu toate că nu s-ar compara cu impactul pe care l-a avut semnarea lui Kurt Zouma, nici aducerea atacantului nigerian nu ar trebui trecută cu vederea.
Plecat de la Abuja College din Nigeria, atacantul a ajuns în Ucraina la Zorya Lugansk, iar de acolo au urmat cluburi importante precum: Club Brugge, FC Koln, Watford, Nottigham Forest, Bașakșehir și Blackburn.
În 2022, Emmanuel Dennis era cumpărat de „pădurari” în schimbul a aproximativ 15 milioane de euro de la Watford.
52 de meciuri, 12 goluri și 8 pase decisive are atacantul nigerian în Premier League.
Emmanuel Dennis este cotat la 2,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.