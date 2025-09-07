CFR Cluj joacă tare! Ardelenii, gata să aducă un fotbalist cu peste 50 de meciuri în Premier League

Este vorba despre Emmanuel Dennis, atacant nigerian care a rămas liber de contract după despărțirea de Nottingham Forest în această vară. Jucătorul de 27 de ani ar fi ajuns la un acord cu ardelenii, conform informațiilor oferite de Fanatik.ro .

Ardelenii vor să mai aducă un atacant pentru a avea postul acoperit, iar varianta câștigătoare ar putea fi un jucător cu peste 50 de meciuri în Premier League.

„Feroviarii” s-au întărit serios în defensivă după aducerea lui Kurt Zouma , dar vor să o facă și în zona atacului.

CFR își dorește să revină pe primele poziții în Superliga! După ratarea cupelor europene, principalul obiectiv al ardelenilor a devenit câștigarea titlului.

Emmanuel Dennis ar urma să ajungă luni la Cluj pentru a semna contractul cu formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini.

Cu toate că nu s-ar compara cu impactul pe care l-a avut semnarea lui Kurt Zouma, nici aducerea atacantului nigerian nu ar trebui trecută cu vederea.

Plecat de la Abuja College din Nigeria, atacantul a ajuns în Ucraina la Zorya Lugansk, iar de acolo au urmat cluburi importante precum: Club Brugge, FC Koln, Watford, Nottigham Forest, Bașakșehir și Blackburn.

În 2022, Emmanuel Dennis era cumpărat de „pădurari” în schimbul a aproximativ 15 milioane de euro de la Watford.



52 de meciuri, 12 goluri și 8 pase decisive are atacantul nigerian în Premier League.

Emmanuel Dennis este cotat la 2,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

