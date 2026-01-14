Fostul jucător de la FCSB s-a despărțit în această iarnă de LA FC, după ce semnase în august 2025 cu echipa din MLS.

Acum, jucătorul de 32 de ani este liber de contract și este în căutarea unei noi formații.



Băluță poate merge în China! Fostul jucător de la FCSB va lua decizia



Băluță nu duce lipsă de oferte, iar formația o formație din prima ligă chineză i-a pus contractul pe masă fotbalistului, conform digisport.ro.

Este vorba despre Qingdao Hainiu, care a încheiat sezonul trecut pe poziția a 14 în prima ligă din China, la doar patru puncte de zona retrogradării.