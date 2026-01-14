NEWS ALERT Alexandru Băluță, mutare senzațională! Formația l-a ofertat și e gata să îl aducă

Alexandru Hațieganu
Alexandru Băluță a fost ofertat și trebuie să se decidă dacă îi va da curs sau nu.

Fostul jucător de la FCSB s-a despărțit în această iarnă de LA FC, după ce semnase în august 2025 cu echipa din MLS.

Acum, jucătorul de 32 de ani este liber de contract și este în căutarea unei noi formații.

Băluță poate merge în China! Fostul jucător de la FCSB va lua decizia

Băluță nu duce lipsă de oferte, iar formația o formație din prima ligă chineză i-a pus contractul pe masă fotbalistului, conform digisport.ro.

Este vorba despre Qingdao Hainiu, care a încheiat sezonul trecut pe poziția a 14 în prima ligă din China, la doar patru puncte de zona retrogradării.

Cu toate că formația din China i-a făcut o ofertă clară, Băluță nu se grăbește și va mai aștepta și alte posibile destinații.

Jucătorul de 32 de ani este cotat la 500.000 de euro în momentul de față, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

﻿Alexandru Băluță a adunat 81 de meciuri în tricoul lui FCSB și a reușit 13 goluri și a oferit 12 pase decisive.

