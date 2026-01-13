OFICIAL FC Barcelona a anunțat noul transfer, apoi a șters postarea! Ce s-a întâmplat

FC Barcelona a anunțat noul transfer, apoi a șters postarea! Ce s-a întâmplat La Liga
SPORT.RO
Barcelona a făcut prima mutare a iernii.

Catalanii au anunțat în mod oficial aducerea lui Joao Cancelo sub formă de împrumut de la Al-Hilal.

Fundașul lateral portughez este prima mutare a iernii pe piața transferurilor a echipei lui Hansi Flick și rezolvă parțial problema de apărarea liderului din La Liga.

Primul anunț oficial a fost șters! Motivul din spatele acestei decizii

FC Barcelona a anunțat în mod oficial împrumutul lui Cancelo de la Al-Hilal marți, în jurul orei 18:00 (ora României), iar mesajul catalanilor a fost: „Există locuri pe care nu le uiți niciodată. Bine ai revenit la Barça, João”.

Jucătorul de 31 de a mai jucat un sezon în tricoul Barcelonei, în stagiunea 2023/2024, după ce a fost împrumutat de la Manchester City.

Catalanii anunțaseră mutarea lui Cancelo în jurul dimineții zilei de marți, dar nu au fost nevoiți să șteargă postarea de pe toate rețelele de socializare deoarece Barcelona nu a trimis un document esențial pentru încheierea mutării, conform jurnalistului Alfredo Martinez.

În cele din urmă, problema s-a rezolvat și Barcelona a oficializat aducerea lateralului portughez.

Joao Cancelo a fost transferat în vara anului 2024 de către Al-Hilal, după ce arabii i-au plătit lui Manchester City 25 de milioane de euro.

10 milioane de euro este cota fundașului dreapta, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

