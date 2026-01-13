Catalanii au anunțat în mod oficial aducerea lui Joao Cancelo sub formă de împrumut de la Al-Hilal.

Fundașul lateral portughez este prima mutare a iernii pe piața transferurilor a echipei lui Hansi Flick și rezolvă parțial problema de apărarea liderului din La Liga.

Primul anunț oficial a fost șters! Motivul din spatele acestei decizii



FC Barcelona a anunțat în mod oficial împrumutul lui Cancelo de la Al-Hilal marți, în jurul orei 18:00 (ora României), iar mesajul catalanilor a fost: „Există locuri pe care nu le uiți niciodată. Bine ai revenit la Barça, João”.

Jucătorul de 31 de a mai jucat un sezon în tricoul Barcelonei, în stagiunea 2023/2024, după ce a fost împrumutat de la Manchester City.