Elveţia a surclasat Kosovo cu 4-0, într-un meci jucat vineri seara în Grupa B din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Lindon Emerllahu şi Meriton Korenica, ambii de la CFR Cluj, au rămas pe banca de rezerve la oaspeţi, care s-au bazat din primul minut pe Ermal Krasniqi, fostul jucător din Superligă.

La kosovari a mai intrat pe parcurs și Albion Rrahmani, atacantul trecut pe la Rapid.

Elveția - Kosovo 4-0, scor stabilit încă din prima repriză



Elveția a rezolvat meciul încă din prima repriză: Manuel Akanji (22), Breel Embolo (25 și 45) și Silvan Widmer (39) au asigurat golurile unei victorii facile pentru gazde.

Ambele echipe s-au aflat la debutul în actualele preliminarii, într-o Grupă B în care se mai află Slovenia și Suedia, care au remizat tot vineri pe terenul ex-iugoslavilor, scor 2-2 (Sandi Lovric 46, Zan Vipotnik 90+1, respectiv Anthony Elanga 18, Yasin Ayari 73).

