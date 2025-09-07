CFR Cluj vrea să se întărească în zona ofensivă, iar una dintre variantele ardelenilor este Emmanuel Dennis, fotbalist rămas liber de contract după despărțirea de Nottingham Forest.



CFR Cluj are concurență! Formația care îl vrea pe Emmanuel Dennis



Nu doar echipa antrenată de Andrea Mandorlini îl vrea pe jucătorul trecut prin Premier League, iar Antalyaspor este o altă variantă pentru jucătorul nigerian, informează dailypost.ng.

Nigerienii scriu că jucătorul de 27 ar urma să semneze un contract pe doi an cu formația din Turcia

Plecat de la Abuja College din Nigeria, atacantul a ajuns în Ucraina la Zorya Lugansk, iar de acolo au urmat cluburi importante precum: Club Brugge, FC Koln, Watford, Nottigham Forest, Bașakșehir și Blackburn.

În 2022, Emmanuel Dennis era cumpărat de „pădurari” în schimbul a aproximativ 15 milioane de euro de la Watford.



52 de meciuri, 12 goluri și 8 pase decisive are atacantul nigerian în Premier League.

Emmanuel Dennis este cotat la 2,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

