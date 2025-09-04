Francezul vine în România cu un CV impresionant. Are o cotă de piață de zece milioane de euro, 11 selecții la naționala de seniori a Franței, un trofeu Champions League, un trofeu Conference League, două titluri în Premier League și aproape 250 de meciuri în campionatul englez.



După acest transfer, Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a dezvăluit în dialog cu PRO TV și Sport.ro că patronul Neluțu Varga a fost omul-cheie în realizarea acestui transfer.



Neluțu Varga s-a implicat personal pentru transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj



Pentru această lovitură de imagine, omul cu banii de la CFR Cluj s-a implicat personal și a avut chiar întâlniri directe cu fundașul francez, spune Mara. De asemenea, Zouma s-a consultat și cu un jucător de la CFR, Karlo Muhar, cu care a jucat în sezonul precedent în Arabia Saudită.



”A fost un transfer pe care îl pregătim de mult timp, n-a fost ușor să-l realizăm. Patronul nostru a avut întâlniri directe cu el și cu impresarul jucătorului și a reușit să-l convingă să se alăture proiectului nostru, să construim în jurul lui o nouă echipă pentru viitor. E un lider de echipă, a fost coleg cu Karlo Muhar, am luat și de aici informații, de la Karlo (n.r. - Muhar)”, a spus Mara, pentru PRO TV și Sport.ro.



Prin mutarea la CFR Cluj, Zouma a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, cu o cotă de piață de 10 milioane de euro. Saltul este unul enorm și pentru club, care este evaluat acum la 41,3 milioane de euro.



Despre incidentul ”pisica”: ”N-a fost atât de mare”



Mara a comentat și incidentul în care a fost implicat Zouma în urmă cu trei ani. În 2022, pe rețelele sociale a apărut un filmuleț în care francezul lovește, aruncă și aleargă o pisică în casa sa. Momentele au fost filmate de fratele său, care putea fi auzit răzând pe fundal.



În urma acelui incident, West Ham a decis să-i aplice o amendă usturătoare lui Zouma, după ce scandalul a căpătat proporții în spațiul public. 300.000 de euro a avut atunci de plătit fundașul francez.



”Sunt tot felul de incidente în viața unei persoane de toate felurile, nu cred că a fost atât de mare incident, se pot întâmpla. E un jucător care, în rest, n-a avut probleme de niciun fel”, a mai spus Mara.



Amenda nu a fost singura ”lovitură” pentru Zouma la vremea respectivă. Acesta a fost huiduit la meciurile din Premier League, chiar dacă englezii au decis să nu-l suspende. În plus, fundașul a pierdut și mai multe contracte de sponsorizare, inclusiv cu gigantul Adidas.

VIDEO - Kurt Zouma, primul interviu după transferul la CFR Cluj

