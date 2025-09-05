Întrebări-fulger cu Kurt Zouma. Ce a spus despre Sergio Aguero și Paul Pogba + ”Asta știam despre CFR Cluj înainte să semnez”

Fundaș central originar din Lyon, Franța, Kurt Zouma a venit liber de contract în Gruia. El a câștigat de-a lungul carierei sale fotbalistice două titluri în Premier League, Champions League, Conference League, Supercupa UEFA și Carabao Cup, dar și Nations League alături de ”Cocoșul galic”.

CFR Cluj a publicat un scurt interviu cu Kurt Zouma în care fotbalistul, acum cel mai bine cotat jucător din SuperLiga României, a răspuns unui set de întrebări-fulger. Francezul a mărturisit că Paul Pogba este cel mai bun prieten al său și că nu a întâlnit atacant mai dificil decât Sergio Aguero.



Ai o poreclă?

Big Man (n.r. uriașul).



Cel mai bun prieten din fotbal?

Paul Pogba.



Mâncarea favorită?

Ușor, paste cu pui.



Hobby favorit în afara fotbalului?

Playstation.



Cea mai mare frică a ta?

Nu am nicio frică.



Două lucruri pe care le știai despre CFR Cluj înainte să vii aici?

Ce știam e că este un club mare. Joacă mereu în competițiile europene și, de asemenea, îl știu pe un bun prieten de-al meu, a fost cu mine anul trecut în Arabia Saudită, Karlo Muhar.



Filmul preferat?

Rush Hour.



Cel mai bun coechipier pe care l-ai avut?

La cel mai bun coechipier voi alege Nayef Aguerd.



Dar cel mai dificil adversar?

Am avut o mulțime, dar aș spune Kun Aguero



Spune-ne trei cuvinte care să te descrie ca persoană.

Fericit, ăsta e al doilea prenume al meu, zâmbitor și bun.

