Întrebări-fulger cu Kurt Zouma. Ce a spus despre Sergio Aguero și Paul Pogba + ”Asta știam despre CFR Cluj înainte să semnez”

Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, Kurt Zouma (30 de ani) a semnat cu CFR Cluj.

Kurt ZoumaCFR ClujSuperliga
Fundaș central originar din Lyon, Franța, Kurt Zouma a venit liber de contract în Gruia. El a câștigat de-a lungul carierei sale fotbalistice două titluri în Premier League, Champions League, Conference League, Supercupa UEFA și Carabao Cup, dar și Nations League alături de ”Cocoșul galic”.

Întrebări-fulger cu Kurt Zouma. Ce a spus despre Sergio Aguero și Paul Pogba + ”Asta știam despre CFR Cluj înainte să semnez”

CFR Cluj a publicat un scurt interviu cu Kurt Zouma în care fotbalistul, acum cel mai bine cotat jucător din SuperLiga României, a răspuns unui set de întrebări-fulger. Francezul a mărturisit că Paul Pogba este cel mai bun prieten al său și că nu a întâlnit atacant mai dificil decât Sergio Aguero.

Ai o poreclă? 
Big Man (n.r. uriașul).

Cel mai bun prieten din fotbal?
Paul Pogba.

Mâncarea favorită?
Ușor, paste cu pui.

Hobby favorit în afara fotbalului?
Playstation.

Cea mai mare frică a ta?
Nu am nicio frică.

Două lucruri pe care le știai despre CFR Cluj înainte să vii aici?
Ce știam e că este un club mare. Joacă mereu în competițiile europene și, de asemenea, îl știu pe un bun prieten de-al meu, a fost cu mine anul trecut în Arabia Saudită, Karlo Muhar.

Filmul preferat?
Rush Hour.

Cel mai bun coechipier pe care l-ai avut?
La cel mai bun coechipier voi alege Nayef Aguerd.

Dar cel mai dificil adversar?
Am avut o mulțime, dar aș spune Kun Aguero

Spune-ne trei cuvinte care să te descrie ca persoană.
Fericit, ăsta e al doilea prenume al meu, zâmbitor și bun.

Neluțu Varga s-a implicat personal pentru transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

După acest transfer, Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a dezvăluit în dialog cu PRO TV și Sport.ro că patronul Neluțu Varga a fost omul-cheie în realizarea acestui transfer.

Pentru această lovitură de imagine, omul cu banii de la CFR Cluj s-a implicat personal și a avut chiar întâlniri directe cu fundașul francez, spune Mara. De asemenea, Zouma s-a consultat și cu un jucător de la CFRKarlo Muhar, cu care a jucat în sezonul precedent în Arabia Saudită.

”A fost un transfer pe care îl pregătim de mult timp, n-a fost ușor să-l realizăm. Patronul nostru a avut întâlniri directe cu el și cu impresarul jucătorului și a reușit să-l convingă să se alăture proiectului nostru, să construim în jurul lui o nouă echipă pentru viitor. E un lider de echipă, a fost coleg cu Karlo Muhar, am luat și de aici informații, de la Karlo (n.r. - Muhar)”, a spus Mara, pentru PRO TV și Sport.ro.

