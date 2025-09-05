Fundaș central originar din Lyon, Franța, Kurt Zouma a venit liber de contract în Gruia. El a câștigat de-a lungul carierei sale fotbalistice două titluri în Premier League, Champions League, Conference League, Supercupa UEFA și Carabao Cup, dar și Nations League alături de ”Cocoșul galic”.
Fundaș central originar din Lyon, Franța, Kurt Zouma a venit liber de contract în Gruia. El a câștigat de-a lungul carierei sale fotbalistice două titluri în Premier League, Champions League, Conference League, Supercupa UEFA și Carabao Cup, dar și Nations League alături de ”Cocoșul galic”.
Întrebări-fulger cu Kurt Zouma. Ce a spus despre Sergio Aguero și Paul Pogba + ”Asta știam despre CFR Cluj înainte să semnez”
CFR Cluj a publicat un scurt interviu cu Kurt Zouma în care fotbalistul, acum cel mai bine cotat jucător din SuperLiga României, a răspuns unui set de întrebări-fulger. Francezul a mărturisit că Paul Pogba este cel mai bun prieten al său și că nu a întâlnit atacant mai dificil decât Sergio Aguero.
Ai o poreclă?
Big Man (n.r. uriașul).
Cel mai bun prieten din fotbal?
Paul Pogba.
Mâncarea favorită?
Ușor, paste cu pui.
Hobby favorit în afara fotbalului?
Playstation.
Cea mai mare frică a ta?
Nu am nicio frică.
Două lucruri pe care le știai despre CFR Cluj înainte să vii aici?
Ce știam e că este un club mare. Joacă mereu în competițiile europene și, de asemenea, îl știu pe un bun prieten de-al meu, a fost cu mine anul trecut în Arabia Saudită, Karlo Muhar.
Filmul preferat?
Rush Hour.
Cel mai bun coechipier pe care l-ai avut?
La cel mai bun coechipier voi alege Nayef Aguerd.
Dar cel mai dificil adversar?
Am avut o mulțime, dar aș spune Kun Aguero
Spune-ne trei cuvinte care să te descrie ca persoană.
Fericit, ăsta e al doilea prenume al meu, zâmbitor și bun.
Neluțu Varga s-a implicat personal pentru transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj
După acest transfer, Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a dezvăluit în dialog cu PRO TV și Sport.ro că patronul Neluțu Varga a fost omul-cheie în realizarea acestui transfer.
Pentru această lovitură de imagine, omul cu banii de la CFR Cluj s-a implicat personal și a avut chiar întâlniri directe cu fundașul francez, spune Mara. De asemenea, Zouma s-a consultat și cu un jucător de la CFR, Karlo Muhar, cu care a jucat în sezonul precedent în Arabia Saudită.
”A fost un transfer pe care îl pregătim de mult timp, n-a fost ușor să-l realizăm. Patronul nostru a avut întâlniri directe cu el și cu impresarul jucătorului și a reușit să-l convingă să se alăture proiectului nostru, să construim în jurul lui o nouă echipă pentru viitor. E un lider de echipă, a fost coleg cu Karlo Muhar, am luat și de aici informații, de la Karlo (n.r. - Muhar)”, a spus Mara, pentru PRO TV și Sport.ro.
