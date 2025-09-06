Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a oferit primele detalii despre starea lui Louis Munteanu, după ce atacantul s-a accidentat înaintea meciului cu Canada (scor 0-3) și a părăsit cantonamentul echipei naționale. Patronul din Gruia așteaptă cu sufletul la gură rezultatul RMN-ului.



Louis Munteanu se pregătea pentru cel mai important moment al carierei sale la echipa națională. Convocat de selecționerul Mircea Lucescu, atacantul de la CFR Cluj era anunțat titular în premieră sub tricolor pentru partida cu Canada. Visul său s-a spulberat, însă, la încălzire, când a suferit o accidentare care l-a forțat pe "Il Luce" să-l trimită în teren pe Denis Drăguș în ultimul moment.



Problema medicală nu este una minoră, iar staff-ul naționalei a decis ca Munteanu să nu facă deplasarea în Cipru pentru următorul meci, părăsind lotul.



Ce i s-a transmis patronului de la CFR



Ioan Varga a lămurit situația, dezvăluind informațiile pe care le-a primit de la lot. Finanțatorul, plecat din țară, a transmis că diagnosticul exact va fi stabilit abia după un control amănunțit.



"Știu ceea ce mi s-a spus de la echipa națională. Mi s-a spus că are o leziune mică și nu au vrut să riște pentru a nu se rupe. Astă seară ajunge, iar mâine va face un RMN", a zis Nelu Varga pentru iAMsport.



Accidentarea vine într-un moment complicat pentru Louis Munteanu. Pe lângă ratarea debutului ca titular la națională, atacantul nu a avut un start de sezon convingător la CFR Cluj, reușind să marcheze un singur gol în 11 apariții.

