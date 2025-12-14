VIDEO EXCLUSIV Trei meciuri de foc în Premier League pe VOYO! Rezultat șoc pentru Tottenham, echipa lui Drăgușin

Trei meciuri de foc în Premier League pe VOYO! Rezultat șoc pentru Tottenham, echipa lui Drăgușin
Spectacolul din Premier League nu a lipsit nici de această vară.

Tottenham nottingham forest Premier League radu dragusin
  • Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivtat pe platforma VOYO.

Trei meciuri de foc în Premier League pe VOYO! Rezultat șoc pentru Tottenham, echipa lui Drăgușin

Tottenham a pierdut de o manieră clară în deplasare de la Nottinhgham, scor 3-0, într-un meci în care au marcat Hudson-Odoi, de două ori, și Sangare. 

Sunderland s-a impus la limită pe teren propriu într-un meci cu Newcastle, în urma autogolului „reușit” de Woltemade. 

În același timp, Aston Villa a câștigat spectaculos duelul cu West Ham, scor 3-2. Pentru „ciocănari” au marcat Mateus Fernandes și Bowen, în timp de ce la oaspeți au înscris Morgan Rogers, de două ori, și Mavropanos, cu un autogol.

Nottingham - Tottenham 3-0 

Sunderland - Newcastle 1-0

West Ham - Aston Villa 2-3

