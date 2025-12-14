Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivtat pe platforma VOYO.

Trei meciuri de foc în Premier League pe VOYO! Rezultat șoc pentru Tottenham, echipa lui Drăgușin

Tottenham a pierdut de o manieră clară în deplasare de la Nottinhgham, scor 3-0, într-un meci în care au marcat Hudson-Odoi, de două ori, și Sangare.

Sunderland s-a impus la limită pe teren propriu într-un meci cu Newcastle, în urma autogolului „reușit” de Woltemade.

În același timp, Aston Villa a câștigat spectaculos duelul cu West Ham, scor 3-2. Pentru „ciocănari” au marcat Mateus Fernandes și Bowen, în timp de ce la oaspeți au înscris Morgan Rogers, de două ori, și Mavropanos, cu un autogol.

