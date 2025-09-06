OFICIAL Neluțu Varga nu iartă! OUT de la CFR Cluj după ce a fost transferat în vară

Neluțu Varga nu iartă! OUT de la CFR Cluj după ce a fost transferat &icirc;n vară Superliga
Alexandru Hațieganu
Antonio Bosec, considerat principalul vinovat pentru umilința ardelenilor din Conference League.

CFR Cluj a fost distrusă în prima manșă din play-off-ul Conference League, 2-7 cu Hacken BK, victoria cu 1-0 din retur fiind ca și inutilă.

Țap ispășitor pentru meciul horror din Suedia a fost considerat fundașul dreapta croat Antonio Bosec, abia transferat în vară de ardeleni, care într-adevăr a avut o prestație foarte slabă.

CFR i-a reziliat contractul lui Antonio Bosec

Astăzi, echipa antrenată de italianul Andrea Mandorlini a anunțat rezilierea contractului cu jucătorul:

”Mulțumim, Antonio Bosec! 🙏🏻

🚂 Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării

Mult succes în carieră, Antonio! 🤝🏻.

Bosec a sosit la CFR Cluj în ianuarie 2025, liber de contract după despărțirea de Slaven Belupo, și avea contract până în vara lui 2028. 

În ciuda acestui angajament, evoluțiile sale din primele partide europene au fost sub așteptări în cele două meciuri în SuperLiga, patru în Europa League și unul în Conference League, cu un assist marcat în 3-3 cu FC Botoșani. 

Fostul antrenor al echipei, Marius Șumudică, a analizat prestația defensivă din meciul cu Hacken și l-a identificat pe Bosec ca principal vinovat al colapsului. 

Șumudică a evidențiat fragilitatea fundașului dreapta și a observat că toate acțiunile periculoase ale suedezilor au pornit din zona apărată de acesta. 

„În momentul de față, aduc un fundaș dreapta și toate problemele din primele 30 de minute au venit numai din zona asta. Golurile parcă au fost trase la indigo, orice minge jucată în spatele lui, orice 1-2 fără dublaj la fundașul central”, a explicat tehnicianul.

Șumudică a concluzionat ironic: „Săracul băiat, nu am nimic cu el, nu știu de unde a venit, dar e total ieșit din atmosfera de joc. A avut o zi nefastă.”

