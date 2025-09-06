După Zouma, CFR Cluj a mai dat o lovitură! Anunțul făcut de L'Équipe

Marcus Coco va semna cu CFR Cluj

La câteva zile după ce Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj, ardelenii ar fi bătut palma și cu Marcus Coco (29 de ani), un fundaș dreapta din Guadelupa, care are nu mai puțin de 260 de meciuri în Ligue 1.



Coco este liber de contract din această vară, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Nantes. Fundașul dreapta a petrecut aici șase sezoane, iar L'Équipe dezvăluie acum că fotbalistul se pregătește să semneze cu CFR Cluj un contract pe doi ani.



O altă ofertă avută de Marcus Coco a fost din Israel, de la Hapoel Tel Aviv, însă apărătorul a ales să facă pasul la CFR Cluj, mai scrie sursa citată.



Marcus Coco a crescut la Guingamp, iar Nantes plătea 3 milioane de euro pentru a-l achiziționa în iulie 2019.

