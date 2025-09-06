După Zouma, CFR Cluj a mai dat o lovitură! Anunțul făcut de L'Équipe

După Zouma, CFR Cluj a mai dat o lovitură! Anunțul făcut de L'Équipe
CFR Cluj este pe cale să aducă în Gruia încă un jucător cu CV impresionant.

CFR ClujNantesmarcus coco
Marcus Coco va semna cu CFR Cluj

La câteva zile după ce Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj, ardelenii ar fi bătut palma și cu Marcus Coco (29 de ani), un fundaș dreapta din Guadelupa, care are nu mai puțin de 260 de meciuri în Ligue 1.

Coco este liber de contract din această vară, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Nantes. Fundașul dreapta a petrecut aici șase sezoane, iar L'Équipe dezvăluie acum că fotbalistul se pregătește să semneze cu CFR Cluj un contract pe doi ani.

O altă ofertă avută de Marcus Coco a fost din Israel, de la Hapoel Tel Aviv, însă apărătorul a ales să facă pasul la CFR Cluj, mai scrie sursa citată.

Marcus Coco a crescut la Guingamp, iar Nantes plătea 3 milioane de euro pentru a-l achiziționa în iulie 2019.

  • 23 de meciuri, două goluri și un assist a strâns Marcus Coco la Nantes, în sezonul precedent din Ligue 1.
  • 1,2 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Coco, potrivit Transfermarkt
  • Un trofeu are Coco în palmares - Cupa Franței cu Nantes, în sezonul 2021/2022

Marcus Coco, înlocuitorul lui Antonio Bosec, care tocmai și-a reziliat contractul

CFR Cluj a fost distrusă în prima manșă din play-off-ul Conference League, 2-7 cu Hacken BK, victoria cu 1-0 din retur fiind ca și inutilă. Țap ispășitor pentru meciul horror din Suedia a fost considerat fundașul dreapta croat Antonio Bosec, abia transferat în vară de ardeleni, care într-adevăr a avut o prestație foarte slabă.

Astăzi, echipa antrenată de italianul Andrea Mandorlini a anunțat rezilierea contractului cu jucătorul:

”Mulțumim, Antonio Bosec! 

Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării

Mult succes în carieră, Antonio!”.

