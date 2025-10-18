LIVE VIDEO Nottingham - Chelsea, în exclusivitate pe VOYO, de la 14:30! Deplasare complicată pentru „albaștri”

Nottingham - Chelsea este LIVE pe VOYO de la ora 14:30.

Partida Nottingham - Chelsea, din runda opt de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Chelsea vine după victoria din etapa trecută cu Liverpool, scor 2-1, și se află pe locul șapte în Premier League. Londonezii au 11 puncte după șapte meciuri jucate până acum și speră să lege victorii după succesul răsunător în fața „cormoranilor”

De cealaltă parte, Nottingham Forest nu a mai câștigat de șase runde în Premier League și vin după înfrângerea cu 0-2 în fața lui Newcastle. Echipa lui Postecoglou se află pe locul 17 în Premier League și are cinci puncte.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Chelsea, scor 1-0.

Cole Palmer ”probabil că va mai fi indisponibil încă şase săptămâni”, anunță managerul londonezilor

Maresca a declarat anterior că speră ca Palmer să fie disponibil după ultima pauză internaţională, dar, înaintea meciului din Premier League al echipei Chelsea împotriva Nottingham Forest, el a spus:

„M-am înşelat. Din păcate, probabil că va mai fi indisponibil încă şase săptămâni. Aşadar, aceasta este situaţia actuală”.

Maresca a declarat că Palmer nu are nevoie de operaţie la inghinali şi a adăugat:

„Încercăm să-l protejăm pe Cole cât mai mult posibil, iar cel mai important lucru este ca, atunci când se va întoarce, să fie în formă maximă”.

Conform noului termen, scrie news.ro, Palmer ar putea rata aproximativ şase sau şapte meciuri din Premier League, precum şi trei meciuri din Liga Campionilor şi deplasarea din Cupa Angliei la Wolverhampton, la 29 octombrie.

