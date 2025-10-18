Partida Nottingham - Chelsea, din runda opt de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Nottingham - Chelsea, în exclusivitate pe VOYO, de la 14:30

Chelsea vine după victoria din etapa trecută cu Liverpool, scor 2-1, și se află pe locul șapte în Premier League. Londonezii au 11 puncte după șapte meciuri jucate până acum și speră să lege victorii după succesul răsunător în fața „cormoranilor”

De cealaltă parte, Nottingham Forest nu a mai câștigat de șase runde în Premier League și vin după înfrângerea cu 0-2 în fața lui Newcastle. Echipa lui Postecoglou se află pe locul 17 în Premier League și are cinci puncte.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Chelsea, scor 1-0.

