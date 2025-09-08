Ardelenii voiau să semneze cu Emmanuel Dennis, fotbalistul aflat în acest moment fără angajament.

Ioan Varga: ”Dennis a început să facă licitație cu noi!”

Totuși, finanțatorul clujenilor, Ioan Varga, a transmis că mutarea a picat în ultimul moment, după ce fostul jucător de la Nottingham Forest a început să negocieze termenii ”afacerii”.

Concret, Varga susține că atacantul nigerian i-a transmis că are și alte oferte, lucru ce l-a dat înapoi pe finanțatorul lui CFR Cluj, care a anunțat că mutarea a picat.

”Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.

O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Ioan Varga, potrivit Fanatik.

Conform presei din Turcia, atacantul nigerian ar fi dorit și la Antalyaspor.

