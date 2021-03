BREAKING NEWS! Suporterii lui Dinamo au anuntat ca echipa din Stefan cel Mare ar putea sa DISPARA! "Am facut tot ce este omeneste posibil!"

Dinamo este in pericol de a se confrunta cu probleme de identitate similare cu cele de la Steaua/FCSB.

Fanii dinamovisti au anuntat ca echipa din Stefan cel Mare va pierde dreptul de a folosi patrimoniul clubului, respectiv palmaresul, culorile si stema in cazul in care Dinamo ar retrograda in Liga 2 la finalul sezonului.

Patrimoniul lui Dinamo este detinut de echipa lui Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, care evolueaza in Liga 4. La momentul in care Ionut Negoita a preluat echipa din Liga 1 in 2013, societatea administrata de el a primit dreptul de a folosi patrimoniul pe o perioada nedeterminata. Aceasta intelegere insa este valabila doar daca echipa evolueaza in prima liga.

"Trebuie sa luam o decizie care ne va urmari toata viata! Am facut tot ce este omeneste posibil, ca suporteri, in ultimul an, pentru a ne salva clubul. Am reusit sa pastram jucatorii, i-am adus cu salariile la zi, am achitat rate la ANAF, am extras clubul onorabil din litigii, am redus din datorii, am avut grija ca Dinamo sa fie reprezentat in instante de avocati competenti, ne-am luptat cu gasca lui Cortacero si am asigurat cheltuielile curente ale clubului.

A venit si licenta! Am pornit de la o datorie de 1.200.000 € si am ajuns la doar 245.000 €, cu 8 zile ramase sa o strangem! Din pacate insa, rezultatele echipei ne sunt potrivnice si avem printre noi destui suporteri de moral. Ce nu inteleg cainii astia este ca Dinamo e sfasiat din interior de zeci de ani. Dinamo a fost folosit, exploatat si chiar furat, ani in sir, era imposibil ca DDB sa rezolve toate problemele in doar cateva luni.

Dinamo e obligatoriu sa ramana in Liga 1, pentru a nu pierde suma considerabila din drepturi TV si nici patrimoniul (palmares, culori, stema). Acestea sunt ale clubului doar in Liga 1. Plus ca Dinamo este Dinamo si aici este locul lui! Putem salva clubul pe linie sportiva si o vom face, insa e obligatoriu sa luam licenta, altfel Dinamo va retrograda, iar asta inseamna disparitia lui, practic!", a transmis programul DDB printr-un comunicat.

Dinamo se afla in mare pericol de a retrograda. Echipa preluata recent de Gigi Multescu de la Ionel Gane se afla pe locul 14 in Liga, avand doar 27 de puncte acumulate in 28 de etape.

In ultimele 8 meciuri de campioant 'cainii' au acumulat doar doua puncte si au marcat doua goluri.