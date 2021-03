BREAKING NEWS | Incredibil! Becali voia 10 milioane, dar teapa e COLOSALA! Cati bani va primi pe Planic, considerat cel mai bun fotbalist al liderului din Israel!

Bogdan Planic si-a incheiat unilateral contractul cu FCSB inainte de finalul sezonului trecut.

Becali s-a infuriat si a anuntat ca sarbul si reprezentantii sai au procedat incorect. Becali a amenintat ca va merge in toate instantele posibile si va cere achitarea clauzei de reziliere a contractului pe care Planic il avea cu FCSB, in valoare de 10 milioane de euro.

Bagat in somaj tehnic in urma divergentelor cu Becali, Planic a disparut de la echipa dupa jocul cu CFR, din playoff-ul sezonului trecut.

Fundasul de 29 de ani a negociat cu mai multe echipe, dar n-a ajuns la niciun acord de transfer tocmai din cauza dubiilor legate de contract. Pana la urma, a semnat cu Maccabi Haifa, alaturi de care se bucura de un sezon exceptional. Planic e considerat esential pentru succesul echipei sale, care e lider in Israel la finalul sezonului regulat.

"Omul responsabil de schimbarea din aparare e Bogdan Planic, in ciuda startului dificil pe care l-a avut la echipa. Era in litigiu cu FCSB si multe echipe au ales sa stea departe de el, dar conducerea lui Maccabi a decis sa riste. Parea sa nu fi meritat la inceput, dar, cu timpul, parerea generala s-a schimbat radical. Planic e un fundas excelent", scrie sports.walla.co.il.

Maccabi Haifa chiar are de ce sa se felicite. Conform informatiilor aparute in Serbia, clubul se asteapta sa aiba de platit catre FCSB, in solidar cu Planic, doar 180 000 de euro, contravaloarea ultimului an de contract pe care fotbalistul il mai avea la Bucuresti.

Planic a fost transferat de FCSB in 2017 de la Vojvodina pentru 300 000 de euro si s-a impus rapid in 11-le de start al echipei din Bucuresti. In 2 sezoane, Planic a totalizat 92 de aparitii in toate competitiile la clubul detinut de Becali.