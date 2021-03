I s-au oferit 60 000 de euro pentru a-l seduce pe Djokovic si a-i distruge casnicia! Ce a putut sa faca aceasta bomba sexy

Novak Djokovic si ispita! :)

Modelul sarb Natalija Scekic sustine ca i s-au oferit nu mai putin de 60 000 de euro pentru a-l seduce pe starul tenisului mondial. Pozele si clipurile pe care le-ar fi facut impreuna cu Djokovic in intimitate ar fi urmat sa ajunga pe net. Tot 'efortul financiar' ar fi fost pus la cale pentru a-i distruge casnicia lui Novak, sustine tanara.

Cel care i-a facut oferta e 'un cunoscut din Londra', spune Natalija. Femeia a mers mai departe cu dezvaluirile facute in recista 'Svet si Scandal'. Un barbat ar fi fost si el angajat pentru a pune la cale capcana intinsa lui Djokovic.

Ghinion. Totul s-a blocat la Natalija, care a fost 'jignita' de oferta si a refuzat categoric sa-i intinda o capcana unuia dintre cei mai buni ambasadori pe care ii are Serbia.

"E adevarat ca cineva m-a contactat. Il stiu din Londra si il consideram un om serios. Cand mi-a cerut sa ne intalnim, am crezut ca e vorba despre o afecere. Stiam cu ce se ocupa si ii credeam buni la ceea ce fac. Dar, pe masura ce conversatia a avansat, mi-am dat seama ca nu are legatura cu modellingul. Am crezut ca au o camera ascunsa cand mi-au spus ca trebuie sa-l seduc pe Djokovic si sa inregistrez totul, dar ca nu trebuie sa-mi fac griji pentru ca s-a ocupat el de partea tehnica", a explicat Scekic pentru sursa citata.

Pe langa bani, Natalija a fost tentata si cu o excursie intr-o destinatie 'la alegere'.

"Am ras, speram ca o sa spuna ca e doar o gluma. Dar, nu. Omul era serios. M-am simtit jignita si umilita", a insistat modelul, spunand ca i-a venit sa 'ii arunce in fata paharul cu apa pe care il avea pe masa. Doar faptul ca eram in public m-a facut sa ma opresc".