Sumudica, dorit din nou in Turcia! Ce echipa vrea sa-l ia de urgenta: "A fost deja contactat"

Marius Sumudica ar putea ajunge la o noua echipa din Turcia. Ar fi a 3-a pe care o pregateste in acest sezon, dupa Gaziantep si Rizespor.

Site-ul timeturk scrie ca sefii de la Kasimpasa l-ar vrea pe Sumudica dupa despartirea de Fuat Capa. Romanul ar fi fost deja contactat, conform sursei citate.

Liber dupa ce a plecat de la Rizespor, pe 4 martie, Sumudica ar mai avea oferte din Polonia si din Rusia, precum si din zona Golfului.

In Turcia, Sumudica a mai pregatit-o pe Kayserispor, de care s-a despartit in 2018, cand a plecat in Arabia Saudita, la Al Shabab.

Kasimpasa e acum pe locul 15 in Superliga din Turcia, la doua puncte de zona retrogradarii.