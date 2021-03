Zlatan a inceput sa PLANGA in fata presei! "Nu e bine ca ma intrebi asta!" Moment ireal in conferinta! Reactia i-a socat pe toti cei prezenti

Ibrahimovic s-a intors la nationala Suediei dupa 5 ani!

La 39 de ani, Zlatan va juca din nou pentru echipa nordica. Va fi implicat in preliminariile Mondialului, dar si la Euro. Planurile lui sunt pe termen lung. Viseaza sa marcheze la un turneu final de campionat mondial pentru prima oara in cariera. Ibrahimovic va avea 41 de ani in toamna lui 2022, cand se joaca Mondialul din Qatar.

Intrebat ce reactie a starnit decizia de a reveni la nationala in familia sa, Zlatan si-a stapanit cu greu lacrimile.

"Nu e o intrebare buna. Vincent a plans tare cand l-am lasat acasa. Acum e totul in regula", a spus Ibra, inainte sa inceapa si el sa lacrimeze.

Zlatan e asteptat sa joace si cu Georgia, joi, dar si in Kosovo, duminica. In grupa B a preliminariilor mai sunt Grecia si Spania.