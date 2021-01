BREAKING NEWS! Gigi Becali a pus ochii pe golgheterul Viitorului! Transferul de titlu incercat de finantatorul FCSB-ului

Viitorul si FCSB au remizat in etapa a 17-a a Ligii 1, scor 2-2.

In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Toni Petrea ramane pe prima pozitie a clasamentului cu 38 de puncte, unul mai mult decat campioana CFR Cluj.

Dupa meci, antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre posibilitatea ca echipa sa sa mai transfere un atacant.

In ultimele meciuri, din cauza accidentarii lui Sergiu Bus, Petrea a fost nevoit sa il foloseasca in pozitia de atacant pe Florin Tanase.

"Normal ca nu as spune nu unui varf, dar vedem daca putem materializa. Nu am gasit ceva care sa se muleze pe profilul nostru. Ieri a intrat in programul normal Sergiu, sper ca de la meciul urmator sa ne ajute", a spus antrenorul FCSB-ului la finalul meciului de la Ovidiu.

Finantatorul echipei ros-albastre a insistat pentru Dumitru Cardoso de la Gaz Metan, insa mutarea nu s-a realizat in cele din urma, iar atacantul mediesenilor ar putea ajunge in Coreea de Sud.

Astfel, Gigi Becali s-a reorientat si putem asista la un nou transfer pe ruta Viitorul - FCSB. Potrivit Telekom Sport, Becali l-ar dori pe atacantul olandez al echipei lui Mircea Rednic, Kevin Luckassen.

In varsta de 27 de ani, Luckassen a venit la echipa lui Gica Hagi la inceputul acestui sezon de la Poli Iasi si a marcat deja sapte goluri in acest sezon de Liga 1.

Fotbalistul care mai are contract cu Viitorul pana in 2022 este cotat in acest moment de Transfermarkt la 500.000 de euro.