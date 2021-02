Becali da MAREA LOVITURA si il aduce pe Budescu la FCSB! Anunt de ultima ora al patronului ros-albastrilor: "Am un acord verbal cu el!"

Finantatorul FCSB-ului nu se opreste insa aici si a anuntat ca unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1, Constantin Budescu, va reveni in vara la FCSB.

"Dupa Harut nu cred ca mai aduc pe nimeni acum. Am luat si atacant si fundas central. Constantin Budescu? Daca m-ai intrebat, iti zic. Budescu vine din vara la FCSB! Nu a semnat baiatul nimic, dar am un acord verbal cu el", a declarat Gigi Becali potrivit ProSport.

Fotbalistul de 31 de ani chiar a declarat dupa victoria Astrei cu 3-1 din deplasarea de la Voluntari ca nu isi doreste sa mai continue la echipa din Giurgiu si a scos in evidenta faptul ca poate negocia cu orice echipa, aflandu-se in ultimele sase luni de contract.

"Daca o sa fie ceva, de la FCSB, de la alta echipa, pot discuta, mai am 5 luni aici si voi vedea ce voi face. Daca nu, o sa joc pana la finalul contractului, n-am ce face. Daca o sa vina un contract pe hartii, nu pe gura, o sa ma uit pe el, dar nu-mi fac planuri dinainte.

Ma concentrez la ce am la echipa. Acum pot discuta cu orice echipa pentru ca sunt in ultimele 6 luni si imi da dreptul. Suma aia, tinand cont ca mai am cateva luni, nu stiu daca o mai plateste cineva. E maricica si tinand cont ca sunt in ultimele luni, daca o sa plateasca cineva, cu atat mai bine, n-am ce sa fac, nici ei n-au ce sa faca ca e o clauza de reziliere", a declarat Budescu.

Constantin Budescu a mai jucat pentru FCSB in sezonul 2017-2018, inainte de a se transfera la Al Shabab in schimbul sumei de 2.5 milioane de euro.

In acest sezon, Budescu a marcat 8 goluri si a oferit 9 pase decisive in 17 meciuri in Liga 1.