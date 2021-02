Pustiul-minune de la FCSB, comparat cu Gica Hagi si propus la nationala lui Radoi! "Hagi era capitanul echipei nationale la 18 ani! Si Popescu poate"

Noul star al celor de la FCSB este laudat de Cornel Dinu, fost selectioner al Romaniei.

Vazut deja ca fiind urmasul lui Dennis Man, Octavian Popescu are evolutii din ce in ce mai apreciate, inclusiv de rivali.

"Aduceti-va aminte ca Hagi a fost capitanul echipei nationale pe la 18 ani. Deci sunt niste exceptii care nu pot face regula. Din punct de vedere al calitatilor, acest jucator poate fi selectionat direct la echipa nationala.

Este extrem de important ca antrenorul echipei nationale sa stea de vorba cu acest baiat in particular, dupa meciul cu Dinamo, dupa celalalt meci, ca sa vada cata rezistenta psihica are pentru acest nivel", a spus Cornel Dinu, conform Telekom Sport.

Cel mai selectionat fotbalist roman din toate timpurile, Dorinel Munteanu, e si el de parere ca Popescu se aseamana cu Hagi, cel putin ca potential.

"Stiti foarte bine ca sunt foarte scump la vorbe, nu arunc usor vorbe, dar acest tanar talentat arata altceva decat avem noi in Romania. Apreciez la el foarte mult lejeritate cu care executa ultima pasa in adancime, mai ales in situatii limita, in careu, iar el face totul lejer, ca si cum ar avea foarte mare experienta.

Eu ma bucur ca a aparut acest jucator, pentru ca ar trebui foarte bine monitorizat si chiar fortat, as putea sa spun. Din generatia mea, de la Hagi, nici chiar Adi Mutu, dar de la Hagi n-am mai vazut asa o lejeritate de a juca in adancime sau de a da ultima pasa", a adaugat fostul mare jucator al Romaniei.