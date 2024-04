Remarcatul lui Dumitru Dragomir după Farul - FCSB: "Rețineți, cel mai bun de pe teren! A făcut ca băiatul lui Hagi și ca Florinel"

Dumitru Dragomir a lăudat prestația solidă arătată de Vlad Chiricheș în primul meci oficial după o pauză de 7 luni. Fundașul central al celor de la FCSB a revenit după o accidentare serioasă, iar acum speră că îl va convinge pe Edi Iordănescu că merită să fie în lotul României pentru EURO 2024.

Dumitru Dragomir: "Vlad Chiricheș, cel mai bun de pe teren"

Fostul președinte al LPF spune că Vlad Chiricheș a procedat corect pentru că nu a grăbit procesul de recuperare, iar din tabăra celor de la FCSB îl remarcă și pe portarul Ștefan Târnovanu, care a fost desemnat omul meciului și a fost lăudat inclusiv de Gică Hagi după joc.

"Vedeți ce înseamnă profesionalismul? Chiricheș n-a intrat până nu s-a refăcut 100%, exact ca băiatul lui Hagi și ca Florinel Coman. Numai când ești 100% intri pentru că altfel te accidentezi și nu mai joci.

Chiricheș a fost cel mai bun de pe teren. Rețineți, cel mai bun de pe teren, mai ales din punct de vedere tactic. E de felicitat și portarul (n.r - Ștefan Târnovanu), care a apărat foarte bine", a spus Dumitru Dragomir, la Prima Sport.

În cadrul aceluiași interviu, Dragomir a cotat-o pe FCSB cu șanse de "99,99%" pentru câștigarea campionatului.

Ce a spus Vlad Chiricheș după victoria cu Farul Constanța

Apărătorul a mărturisit că este încântat de faptul că a revenit și de faptul că echipa a luptat până la capăt, dezvăluind că va lupta pentru șansa de a fi convocat la națională.

"A fost un meci greu, un meci disputat. Am suferit puțin, au avut o posesie foarte bună. Au pus în practică un joc bun, combinativ, care ne-a pus probleme. A trebuit să suferim, dar cred că momentele acestea sunt importante. Arată că echipa are caracter, are forță!

Adi a lovit mingea bine și a intrat în poartă. E important să dăm goluri și din faze fixe, sunt detalii care schimbă meciurile.

A fost un moment frumos pentru mine. Mă bucur că am revenit. Am dus cu bine cele 90 de minute. E important că mă simt bine și sper să continui, să încerc să îmi ajut echipa să câștige campionatul.

Cred că e mult spus antrenorul din teren, încerc să îmi ajut echipa prin experiența mea, prin lucrurile pe care le-am dobândit atunci când am jucat în afară. Sper să îmi aduc aportul la următoarele meciuri din playoff.

Ne așteaptă un meci greu cu Craiova, un meci important. E clar că va fi o luptă acerbă pentru victorie. Sperăm să ieșim noi învingători și să ne distanțăm foarte mult, a spus Vlad Chiricheș.