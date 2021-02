Probleme pentru Barcelona! Ansu Fati nu va fi recuperat pentru super duelurile cu PSG din Champions League! Care este starea fotbalistului

Barcelona o va intalni pe PSG in optimile de finala ale Champions League, ambele partide fiind programate in mai putin de o luna.

Medicii echipei "blaugrana" sperau sa-l recupereze pe Ansu Fati macar pentru returul de la Paris, insa se pare ca aceasta nu este inca pregatit sa faca efort.

Pustiul a fost operat la genunchi in toamna lui 2020, dar un jurnalist aproapiat de clubul catalan, Javi Miguel, a dezvaluit ca nu totul decurge conform planului. Mai exact, genunchiul fotbalistului crescut de "La Masia" nu suporta antrenamente cu greutati, iar asta incetineste procesul de recuperare in urma accidentarii.

Tanarul international spaniol are o pasa de gol si 4 reusite in sezonul actual, in 7 partide disputate, inclusiv un gol in "El Clasico", pierdut de Barcelona cu 1-3.

