Adversar DIFICIL pentru Barcelona in semifinalele Cupei Spaniei! Dupa CHINUL cu Granada, Messi si Griezmann infrunta Sevilla! Programul competitiei

Catalanii vor infrunta Sevilla pentru un loc in finala Cupei Spaniei. Meciul tur, programat pe 10 februarie, va avea loc pe terenul echipei lui Julen Lopetegui, in timp ce returul se va disputa pe Camp Nou, la inceputul lunii martie.

???? We're going up against @SevillaFC_ENG in the Copa del Rey semifinals! pic.twitter.com/hKaoKF7dch