Realul nu scapa de COSMARUL Bale! :) Tottenham nu doreste sa il pastreze pe galez si il trimite inapoi la Madrid in vara! Ce probleme URIASE va genera mutarea pe Bernabeu

Starul galez a reprezentat o problema majora in ultimele sezoane pe Santiago Bernabeu.

Gareth Bale a avut mai multe probleme cu accidentarile in ultimele sezoane si din acest motiv a jucat destul de putin. Fotbalistul de 31 de ani a devenit o problema uriasa pentru oficialii Realului din cauza salariului foarte mare pe care il avea si din cauza faptului ca nu accepta sub nicio forma sa paraseasca echipa.

In contextul in care era folosit tot mai putin de Zinedine Zidane, Bale i-a infuriat pe fanii 'galacticilor' prin modul foarte lejer in care trata lucrurile, dand mereu impresia ca nu il intereseaza ce se intampla la echipa.

Oficialii de pe Santiago Bernabeu credeau ca au reusit sa gaseasca solutia ideala pentru a rezolva problemele generate de Gareth Bale prin faptul ca l-au convins pe acesta sa se intoarca sub forma de imprumut la Tottenham.

Doar ca planul madrilenilor nu a functionat. Gareth Bale nu a reusit sa aiba evolutii bune nici la echipa antrenata de Jose Mourinho, marcand un singur gol in sase meciuri de Premier League.

Astfel, potrivit Marca, londonezii nu au de gand sa il pastreze pe galez si dupa sfarsitul acestui sezon.

Prin urmare, Bale va reveni la Madrid si le va creea oficialilor Realului probleme chiar si mai mari decat pana acum. Aceasta pentru ca in iulie cand se va produce mutarea Bale va fi considerat jucator extra-comunitar in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Extrema dreapta mai are un an de contract la Real si are unul dintre cele mai mari salarii din echipa, 34 milioane de euro, conform sursei citate. Informatiile din presa spaniola sunt ca galezul nu are de gand sa renunte la niciun euro pana la expirarea contractului, el fiind de altfel singurul jucator din lotul Realului care a refuzat taierea cu 10% a contractului impusa de club din cauza pandemiei.

Regulamentul prevede ca doar trei jucatori extra-comunitari sa faca parte din lotul pentru un meci, astfel incat Zidane va avea de ales intre Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, Reinier, Kubo si, din vara, Gareth Bale.