Sepsi - Poli Iasi, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Duelul echipelor afectate de Covid-19 in 2021! Echipele probabile 

13:16

SEPSI - POLI IASI

Primul meci din a 22-a etapa a Ligii 1 le pune fata in fata pe Sepsi Sf. Gheorghe si Poli Iasi.

Dupa 21 de etape, Sepsi se afla pe locul 4 in clasamentul din Liga 1, cu 33 de puncte, in timp ce Poli Iasi este pe ultimul loc, cu doar 15 puncte.

Inaintea meciului din aceasta seara, ambele echipe au fost afectate de noul coronavirus. Sepsi nu a jucat meciul cu FC Arges din etapa a 21-a a Ligii 1, in cadrul clubului fiind depistate 16 cazuri de Covid-19, dintre care 9 in randul jucatorilor.

In plus, Poli Iasi a fost afectata si ea de noul virus, antrenorul-jucator al echipei, Andrei Cristea, fiind depistat pozitiv si lipsind de la meciul cu Universitatea Craiova.

Covasnenii au avut un parcurs foarte bun in acest sezon, in primele etape din 2021 obtinand o victorie, cu Astra (4-1) si trei remize, in compania celor de la Universitatea Craiova (0-0), FC Viitorul (3-3) si FC Voluntari (2-2). Sepsi a fost invinsa doar de CFR Cluj (0-1), aceasta fiind a treia infrangere suferita in 20 de partide.

De cealalta parte, Poli Iasi a inceput anul 2021 intr-o maniera dezastruoasa, obtinand doar o remiza, cu Chindia Targoviste (1-1), in celelalte 5 etape disputate de la reluarea competitiei moldovenii fiind invinsi de FC Botosani (0-1), Gaz Metan (0-2), UTA Arad (0-1), FCSB (1-2) si Universitatea Craiova (0-3).

In meciul tur, Sepsi a castigat cu 4-1 in deplasare, scorul final fiind stabilit printr-un autogol, in minutul 90, de De Iriondo.

Meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe si Poli Iasi este programat de la ora 20:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.